Koreja e Veriut ndalon testimet e raketave bërthamore…

Lideri koreanoverior Kim Jong-un thotë se ka pezulluar të gjitha testimet e raketave bërthamore dhe do të heqë fare rrjetin bërthamor, raporton BBC.

“Nga 21 prilli, Koreja e Veriut do të ndalojë testet bërthamore dhe lëshimin e raketave balistikie ndërkontinentale”, raportuan agjencitë e lajmeve në vend.







Kim thotë se testimet e mëtejshme janë të panevojshme, pasi kapaciteti bërthamor i Penianit u “verifikua”.

Deklarata surprizuese erdhi në një kohë që Koreja e Veriut po përgatitet për bisedimet historike me SHBA.

Kim do të takohet me homologun e tij koreanojugor Moon Jae-in javën e ardhshme për samitin e parë ndër-korean, pas më shumë se një dekade, dhe me presidentin amerikan Trump në qershor.

Të dy vendet kanë shtyrë Penianin të braktisë nuklearizimin dhe reaguan pozitivisht në lidhje me zhvillimet e fundit.

“Kjo është diçka shumë e mirë për Korenë e Veriut dhe botën mbarë. Progres i madh”, ka shkruar në llogarinë e tij në Twitter, Donald Trump, pas deklaratës së Kim Jong-un.