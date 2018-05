Koncerti në Tiranë, Rita Ora: E ngazëllyer, kryeqyteti i Shqipërisë gjithnjë në ndryshim

Tirana do të presë më 3 qershor këngëtaren e njohur në të gjithë botën me origjinë shqiptare Rita Ora. Përmes një postimi në Facebook, Rita Ora shkruan se ndihet e ngazëllyer që do të vjë në Tiranë, që sikurse e cilëson ajo, kryeqyteti shqiptar është gjithnjë në ndryshim. “E ngazëllyer për të shkuar në Tiranë, kryeqyteti i Shqipërisë gjithnjë në ndryshim për një shfaqje të shkëlqyer më 3 qershor në Sheshin e mahnitshëm “Skënderbej”. Mezi pres për të festuar me të gjithë gjithë ju. Tirana Rocks”.

Ky postim është edhe një reklamë e shkëlqyer për Tiranën në të gjithë botën, duke qenë kartolina më e bukur në këtë prag sezoni turistik. Këngëtarja me famë botërore rikthehet në Shqipëri pas gjashtë vjetësh, ndërsa garanton se se do argëtojë me performancë madhështore fansat shqiptarë në Tiranë më 3 qershor.