Komplimentoi një vajzë, Adi Krasta nxjerr foton me syrin e nxirë

Një profil në Instagram me emrin e moderatorit të njohur Adi Krasta, ka postuar ditën e sotme një foto të vjetër, ku duket me njërin sy të nxirë në pjesën e poshtme të tij. Këtë foto ai e ka lënë pa koment, duke mos dashur të thotë asgjë rreth saj, por janë komentuesit ata që ia kujtojnë ngjarjen që ka lidhje me këtë foto. Bëhet fjalë për një histori rrahjeje që bëri shumë bujë në vitet ’90-të. Sakaq, duhet të theksohet se nuk dihet nëse ky profil ne rrjetet sociale menaxhohet nga vetë Krasta apo jo.

Sipas medias së asaj kohe, ishin pasi Krasta kishte komplimentuar një vajzë të ftuar nga publiku në skenë, që siç u tha, ishte e lidhur me një tip të fortë. Më pas moderatori u rrah keqas brenda një dyqani, ndodhi kjo që tronditi atëherë opinionin publik.







KOMENTET E NDJEKESVE

Ishte koha kur te vinin burrat pas per nje kompliment ne tv

Me kujtohet kjo. Kam qene ne Shqiperi. Guximi edhe burrerija u duk Kur dole ne skene pas asaj qe te ndodhi. Te pergezoj!

@adi_krasta një nga vendimi më i duhur që mund të kesh marr né jetë besoj , përshëndetje

Shqiptaret nuk kane lene rast pa treguar idiotesine e tyre si ne kete rast.

Pashe zotin ku e gjete kete idiotesi te shqiptareve qe vetem te godasin dine, asgje tjeter!! Ti je dhe do te mbetesh ikona e pa perseriteshme e gazetarise prezantimit dhe artit te mrekjllueshem te te qenit njeri me vlera te larta

Në kaq shumë moderatorë vërdallë, mungesa jote ndihet më shumë se prezenca e tyre. I pazëvëndësueshëm 👏🏼