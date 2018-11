Trajneri i Kombëtares shqiptare, Christian Panucci ka publikuar listën e të grumbulluarve për ndeshjet që skuadra jonë do të luajë me Skocinë, për Ligën e Kombeve, si miqësoren me Uellsin.

Risia në listën e përpiluar nga tekniku italian i kuqezinjve është grumbullimi për herë të parë i mbrojtësit të Hajdukut të Splitit, Ardian Ismajli, si dhe të mesfushorit Loret Sadiku.







Po kështu është rikthyer në kombëtare edhe mbrojtësi i Metz, Ivan Balliu. Për sa i përket pjesës tjetër të skuadrës, nuk ka ndryshime.

Kombëtarja shqiptare do të luajë sfidën për Ligën e Kombeve me Skocinë, më 17 nëntor në orën 20:45 në “Loro Boriçi” të Shkodrës, ndërsa miqësoren me Uellsin do ta luajë më 20 nëntor në “Elbasan Arena”. (TCH)