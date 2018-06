Kombëtarja në rënie, Panuçi arratiset me Totin në Kinë

Në Hong Kong do të zhvillohet një ndeshje luksi mes futbollistëve të lavdishëm në futbollin europian dhe aty të Amerikës së Jugut. Kjo ndeshje ka bërë bashkë edhe 3 ish-futbollistët e Romës, Françesko Totin, Kristian Panuçin dhe Marko Delvekion.

Ka qenë pikërisht ish-sulmuesi Delvekio ai që ka publikuar foton me Totin dhe Panuçin në “Instagram” me mbishkrimin. “Ndonjëherë rikthehen ndeshjet”, shkruan Delvekio. Kandela, Batistuta janë 2 ish-romanistët e tjerë që kanë konfirmuar prezencën në ndeshjen që do të luhet në Hong Kong.