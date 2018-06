Në “Kazan Arena” po luhet sfida e vlefshme për Grupin H të Botërorit mes Polonisë dhe Kolumbisë.

Kolumbia e mbyll me fitoren 1-0 pjesën e parë, me golin e shënuar me kokë nga Mina në minutën e 40-të.







Mirëpo kolumbianët nuk ndalen dhe në pjesën e dytë dyfishojnë shifrat. Radamel Falcao në të 69’ shënon golin e sigurisë.

Më pas, në të 75’ është mesfushori i Juventusit, Cuadrado, i cili në një aksion model realizon edhe golin e tretë.