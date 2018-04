Kokëdhima: deputetët e kanë blerë 200 mijë euro një mandat

Kokëdhima gjatë diskutimit në Univeristetin Europian të Tiranës u ndal edhe të çështja e shit-blerjes së mandateve .

I kam, bërë publike këto çështje.

“Unë nuk kam ndarë para kurrë, jo për poltikë, por as në biznes. Kokëdhima nuk ka paguar kurrë asnjë zyrtar e politikan. Nuk ka përdhunim më të madh sesa të të thotë nëpunësi i shtetit “ hajde më paguaj!” Është e papranueshme për kulturën time. Politika është deformuar në Shqipëri. Mandatet në partitë poltikë janë shitur me lek, kjo nuk do të thotë që çdo mandat është shitur me lekë. Por që janë shitur, nga 200 mijë, 300 e deri në 500 mijë euro, jo për deputetë por edhe kryetarë bashkish. Për Deputetë rëndom kanë paguar 200 mijë euro.







Kush shkon deputet pa meritë duhet të paguajë minimalisht 200 mijë euro. Kështu ka ndodhur deri tani të paktën. Kush shkon pa meritë. Pranaj vijnë e thonë: “Kam paguar, kam investuar , kam pjesë në ndërmarrje, kam aksione, duhet të marr ca vende pune, drejtorë”, deklaroi Kokëdhima.