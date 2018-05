Kjo ishte “Iniesta Clasico”; Ramos mburret me dhuratën e veçantë….

Sergio Ramos vendosi mënjanë rivalitetin e Real Madridit me Barcelonën për t’i dhënë nderimet maksimale Andres Iniesta, ndaj të cilit luajti “El Clasico” e fundit. Kjo, për shkak se mesfushori kreativ do të largohet nga skuadra katalanase në fund të këtij sezoni, ndërsa destinacioni i ardhshëm duket se do të jetë Kina.

Iniesta luajti për herë të fundit si kapiten i Barcelonës në një ndeshje kundër “Los Blancos”, në përplasjen e diskutueshme të së dielës, ku u regjistrua barazimi 2-2 dhe Sergi Roberto u dëbua me karton të kuq në fund të pjesës së parë.







Dhe, ndërsa të dyja ekipet kishin arsye për zhgënjimin në kohë të plotë, kapiteni i Real Madridit, Ramos, gjeti kohë për të lavdëruar Iniesta, një shok ndërkombëtar me Spanjën. “Përtej asaj që ndodhi në fushë, ndeshja e mbrëmshme do të mbahet mend si klasikja e Iniestës, – ka shkruar Ramos në Twitter, të hënën, së bashku me një foto të tij, duke mbajtur fanellën e mesfushorit katalanas. – Ju do të më mungoni, miku im“.

Iniesta pritet të shkojë në Superligën Kineze në fund të sezonit, por për momentin përqendrimi i tij mbetet te kampionët e Barcelonës, për t’i dhënë fund këtij kampionati të La Liga-s si të pamposhtur./TeleSport