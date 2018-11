‘Khashoggi është një islamik i rrezikshëm’

Sipas BBC, bin Salman thuhet se e tha këtë gjë në një telefonatë me Shtëpinë e Bardhë pasi Khashoggi u zhduk, por para se Arabia Saudite të pranonte vrasjen e tij.

Khashoggi, një shtetas saudit që punonte për shtypin amerikan, ishte një kritik i njohur i sundimtarëve të vendit të tij. Trupi i tij ende nuk është gjetur, por Turqia, SHBA dhe Arabia Saudite kanë pranuar të gjithë se ai u vra në konsullatën saudite në Stamboll, më 2 tetor. Arabia Saudite mohon se familja e saj mbretërore është përfshirë dhe thotë se është “e vendosur të zbulojë të vërtetën”.

Ndërkohë Sekretari Amerikan i Shtetit, Mike Pompeo tha se do të duhen disa javë, derisa Shtetet e Bashkuara të dalin me një qëndrim përfundimtar në lidhje me vrasjen e gazetarit Jamal Khashoggi, në konsullatën saudite në Stamboll, më 2 tetor të këtij viti.

Në një intervistë të dhënë për mediat amerikane, Pompeo tha se Shtetet e Bashkuara të Amerikës po grumbullojnë prova, për të pasur një pasqyrë të qartë të ngjarjes dhe për të hartuar një plan masash ndëshkuese.