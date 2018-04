Këshilltari i Metës kundër LSI-PD, përplaset me Harasanin dhe Bes Peshën: Gëzoheni me një copë nevrastenik gjerman

Ralf Gjoni, këshilltar i Ilir Metës kur ishte kryetar Kuvendi dhe kandidat i LSI-së në zgjedhjet e fundit, ka dalë kundër qendrimeve të opozitës, që po bën politikë duke përdorur deputetin gjerman Gunther Krichbaum.

“Popull idiot e i keq që s’do veten. Gëzohesh se një copë protagonisti nevrastenik gjerman bën pordhë me negociatat”, shkruan ai.







Por ai është sulmuar ashpër nga Kasëm Hysenbelliu, një mbështetës i LSI-së, me të cilin ka shkëmbyer disa replika të ashpra, por dhe Andis Harasani e Besjan Pesha.

Kasem Hysenbelli: O Ralf Gjoni deri dje nuk i meritonim negociatat sot i meritokemi . A ka mundesi qe Ti dhe shpura jote t na kerkoni falje qe kemi votuar per ty dhe Dor Ducken se na keni car trapin….

Ralf Gjoni: Hahahaha 😂 E para une kam qene per hapjen e negociatave qe ne 2010. Asnjehere kunder. E kam pare gjithnje si vendim politik. E dyta, ti nuk ke votuar kurre per mua. E treta, trapi eshte relativ…

Kasem Hysenbelli: Ralf Gjoni a ishe katidat i LSI e ja hoqa ca votues Gert Bogdanit e ti solla ty qe u shkoj vota per dhjam qeni. O mik je i ndergjeshem qe e meritojme europen kur s kemi buke te hame?

Ralf Gjoni: Kasem Hysenbelli kasem se paske kapur thelbin e statusit tim. Negociatat nuk jane karamele. Jane cekic i rende per kedo qe eshte ne qeveri. Ne kete rast per Ramen. Ne nuk jemi gati per BE. Dhe sdo jemi as per nja 40 vjet. Por celja e bisedimeve eshte lajm i mire per popullin e lajm i hidhur per oligarket. Ketu eshte thelbi i statusit tim dhe nuk e kuptoj reagimin tend…

Andis Harasani: Ralf Gjoni tna rroje lali Mjafti!

Ralf Gjoni: Andis Harasani e di e di. Por statusi im ska te beje as me lalin as me qeverine. Por nuk je dakort qe kur del nje i huaj qe shan Shqiperine, ne i hidhemi ne fyt njeri tjetrit?

Besjan Pesha: Ralf ai spo shan Shqiperine por qeverine. Po te kerkon qe te lesh propaganden menjane dhe te besh ndonje pune konkrete. Ti, meqe nuk je idiot, analizoje situaten te plote. Se nuk jane gjermanet si ty vlla qe mahnitesh kur pastron bashkia plehrat, duan pune me te thella qe te mahniten ata 😉

Andis Harasani: Ralf Gjoni une e di qe ska lidhje, sic te mirekuptoj. Por une te pakten e shoh ndryshe. Une nuk shoh nje te huaj qe shan Shqioperine. Une shoh nje te huaj qe e do Shqiperine dhe nuk pranon te genjehet ose blihet si shume te tjere. Sepse une besoj shume…Shiko më shumë

Ralf Gjoni: Besjan Pesha se marr vesh. Nje gjermane si Angela Merkel thote nje gje. Ky Krichbaumi inatçor tjeter gje. Ka edhe nga ata gjermane me shumice qe para 80 viteve (e plot ende sot) mendonin se eksterminimi i hebrenjve ishte nje nevojshmeri evropiane. Nderkohe, mua nuk eshte se me rruhet shume per plehrat gjermane. Thjesht dua qe te kem sa me pak plehra ketu buze shtepise time…

Ralf Gjoni: Andis Harasani absolutisht jo. Por ne qe duam te ngrejme nje biznes ne kete llum, kemi nevoje per keto dreq negociatash, se atje hapet loja. Ndryshe sic jane gjerat sot, situata ngelet ne dore te bajraktareve… 😉 p.s: Vdiq Krichbaumi nga sevdaja per Shqiperine 😂😂😂

Besjan Pesha: Ralf Gjoni te dy te njejten gje thone, si Merkel si ai tjetri. Me shume pune, me pak llafe. Me bute me popullin e me ashper me krimin. Dhe mua me pelqen shume ajo qe thone.(TemA)