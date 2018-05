Këshilla për meshkuj! Si ta rrisni ‘mikun’ 5 cm në pak ditë

Ushtrimi përbëhet nga tërheqja deri në kufij të pakëndshëm të penisit të zgjatur. Zgjatja bëhet derisa koka e penisit të marrë ngjyrë të kuqe dhe të fryhet nga qarkullimi i gjakut.

Për t’i shmangur irritimet, penisin shtrëngojeni butësisht. Është e qartë, e gjithë kjo rikujton doracakun për masturbim, andaj është me rëndësi të theksohet që penisi PATJETËR duhet të jetë në gjendje jo ereksioni.







Përsëritet 10 herë.

Mjelja e penisit

Kjo është ndër metodat më të vjetra dhe më efikase për zgjatje të penisit, dhe rrjedh nga bota arabe. Gishtin e madh dhe gishtin tregues në formën e shenjës OK lakojeni përreth rrënjës së penisit dhe lehtësisht tërhiqeni nga maja. Para se të filloni me “mjeljen” ngroheni penisin me fashë të ngrohtë, ndërsa pas përfundimit të ushtrimit shkundeni butësisht.

Çdo ditë “ushtroni” 10 minuta dhe, siç konstatojnë ata të cilët tashmë kanë ushtruar “mjeljen”, penisi për dy deri në tri javë mund të rritet dy deri në pesë centimetra.