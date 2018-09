Kërkohen punëtorë për të tymosur kanabis, paga është marramendëse!

Një kompani kanadeze marketingu dëshiron të punësojë 6 “entuziastë ” për të testuar varietetet e kanabisit dhe për të raportuar karakteristikat e tyre.

Deri më tani, AHLOT thotë se ka marrë më shumë se 500 aplikime për pozita me kohë të pjesshme, një numër shumë i madh që i jep “panik” ekipit të marketingut.







Drejtori i kompanisë AHLOT thotë se paga është e çmendur:

Puna, e cila vetëm të rriturit mund ta bëjnë, do të paguhet me 50 dollarë”

Më tej ai shton:

Është e dëshirueshme që ata të kenë një interes personal në kanabis dhe gjithashtu aftësinë për të dalluar karakteristikat delikate të varieteteve të ndryshme”

Ekspertët e përzgjedhur do të formojnë një “komitet të shërimit të kanabisit”, këshillat e të cilit do të ndihmojnë në përcaktimin e llojshmërive që kompania do të përfshijë në paketat mostër pasi përdorimi rekreativ do të jetë i ligjshëm nga 17 tetori.

Mund të aplikoni në faqen e kompanisë, nëse dëshironi të punësoheni.