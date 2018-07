Kërkohej për vrasje në Itali, si iu zbulua mashtrimi i lushnjarit të kapur në Rinas

Policia e Rinasit ka ndaluar një shtetas të shpallur në kërkim në Itali pasi tentoi të kaloi kufirin me të dhëna false.

Shtetasi i ndaluar , i shpallur në kërkim për “Vrasje me dashje e kryer në bashkëpunim” i dënuar me 12 vjet e 2 muaj burg.







Në vijim të kontrolleve për evidentimin dhe kapjen e personave të shpallur në kërkim dhe goditjes së paligjshmërisë, Policia Kufitare Rinas ndaloi shtetasin:

Muhamed (Bledar) Leka, 42 vjeç, banues në Lushnjë.

Ndalimi i këtij shtetasi u bë pasi, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Lushnje me vendimin e datës 18.11.2003, ka bërë njohjen e vendimit Penal të Gjykatës së Krimeve të Rënda Verona në Itali, e cila e ka dënuar me 12 vjet e 2 muaj burgim për veprën penale “Vrasje me dashje e kryer në bashkëpunim”, parashikuar nga Nenet 76 – 25 të Kodit Penal.

Shtetasi Muhamed Leka, erdhi si pasagjer nga jashtë shtetit me Leje Kalimi me emër tjetër, por punonjësit e Policisë Kufitare, gjatë përpunimit të dokumentacionit kanë shfaqur dyshime, dhe pas një intervistimi profesional të kryer nga Specialistët për hetimin e Krimit në Komisariatin e Policisë Kufitare Rinas, rezultoi se ishte person në kërkim për veprën penale “Vrasje e kryer në bashkëpunim”.

Shtetasi i mësipërm, ju dorëzua Komisariatit të Policisë Lushnje për veprime të mëtejshme.