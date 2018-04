Kërcënon Ristani : Do përshkallëzojmë protestat, sot mblidhet opozita për…

Deputeti i Partisë Demokratike Arben Ristani ka theksuar nga studio e “Opinion” në “News 24” se protestat nga opozita do të vijojnë.

Ai tha gjithashtu se pasditen e sotme do të ri mblidhet opozita e bashkuar për të vendosur hapat që do të ndiqen në vijimësi.





“E rëndësishme është që ramë dakord që ka vend për protestë. Ata njerëz ishin brenda ligjimtimitetit. Roli i opozitës është të përkrahë protesta të tilla qytetare, ne ndjejmë se ka vend për protestë. Se si do t’i përshkallëzojmë protestat kjo do të jetë në ditët në vijim. Kreu Basha ka bërë me dije mosbindjen civile, por kjo të lë rrugë për të shkuar edhe drejt djegies së mandateve.

Pak më vonë do të ketë një mbledhje të opozitës së bashkuar që do të marrin hapat e mëtejshme. Ne do ti përgjigjemi momenteve të caktuara. Lufta do të vijojë të përshkallëzohet.

Jemi ndjekur situatën koherente. Do të vendoset sot për hapat e më tejshme. Do të këtë protesta të vazhdueshme por unë nuk mund t’ju them grafikun. Ne jemi të pirur për të marrë masat e duhura,” tha Ristani.