Keni probleme me gjumin, ja zgjidhja

Gjumi është dhe procesi që na ndihmon për të marrë energjitë pas një dite të lodhshme.

Shumë nga ne shpesh mund të kenë probleme me gjumin ndaj është e rëndësishme që të ndjekin disa këshilla që i ndihmojnë për një gjumë sa më të shpejtë.







-Merrni frymë për katër sekonda përmes hundës

-Mbani frymën për shtatë sekonda

-Ngadalë lëshoni frymën përmes gojës për tetë sekonda

Përsëritni këtë metodë deri sa të ju zë gjumi.

Kjo teknikë vepron si një qetësues natyral duke zvogëluar rrahjet e zemrës. Ndër ju do të jeni të kujdesshëm dhe do ta aplikoni shumë herë atëherë shëndeti juaj do të ketë shumë përfitime pozitive.