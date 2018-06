Këngëtarja shqiptare uron Bajramin, shfaqet e mbuluar në xhami

Ajo njihet i një këngëtare e suksesshme por është e zonja edhe në profesione të tjera.

Adelina Emini nuk është se e teprom me zhveshje, por këtë herë ka zgjedhur që me një foto nga xhamia ku shihet e mbuluar, ti uroj ndjekësit e saj me rastin e Bajramit.







”Me fat Bajrami” ka shkruar ajo pranë fotografisë në të cilën ka mbajtur qëndrim të një zonje.

Sa i përket projekteve muzikore, Adelina është shkëputur paksa për tu fokusuar në profesionin e saj që e ka primar, punën për të cilën është edhe e profesionalizuar.

Nga jeta private duket se ende nuk ka ndonjë të re…