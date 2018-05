Këngëtarja shqiptare është milionere, por e dini çfarë pune bën e ëma?

Ajo është momentalisht një nga këngëtaret më të dëgjuara dhe këngët e saj kthehen menjëherë në hite dhe marrin miliona klikime. Bëhet fjale për këngëtaren me origjinë shqiptare që tashmë po korr sukses në muzikën ndërkombëtare, Bebe Rexha.

Por ndonëse ajo është momentalisht një nga këngëtaret më të paguara dhe pasuria e saj është e madhe, nëna e saj punon si një shitëse në një dyqan make-up-i.







Këtë gjë e ka zbuluar pak më parë vetë Bebe nëpërmjet disa postimeve që ka bërë në instastory.

“Për të gjithë ndjekësit e mi në New York . ‘Sakes Fifth Avanue NYC’ po bën hapjen e madhe të departamentit të kozmetikës. Arsyeja që po ja u them këtë gjë është sepse nëna ime punon si shitëse në Bobbi Brown. Kështu që shkoni dhe përshëndeteni…por mos e përndiqni atë.” , ka shkruar këngëtarja e famshme.

Ndër të tjera ajo ka kërkuar nga fansat që ta përqafojnë nënën e saj dhe ta bindin atë që të lëviz në Los Angeles të jetojë me të.