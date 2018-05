Këngëtarja e njohur: Do shkoj në altar e virgjër!

Këngëtarja simpatike nga Korça, Anxhela Peristeri ishte e ftuara speciale e kësaj të premteje në emisionin BOOM në Ora News.

E nxitur nga pyetjet e dy moderatoreve në lidhje me korçarët, të cilët njihen se i duan gratë të virgjëra, Anxhela Peristeri, mes humorit tha se ajo do të jetë ndoshta e vetmja që do të shkojë në altar e virgjër.







Rozana Radi: Kemi dëgjuar që korçarët vdesin t’i marrin gratë e virgjëra, është e vërtetë kjo?

Anxhela Peristeri: Jo, nuk është e vërtetë fare. Nuk besoj që akoma dhe tani do vdesin dhe ti marrin gratë e virgjëra

Rozana Radi: Ti do shkosh në altar e virgjër …

Anxhela Peristeri: Unë për veten time mund të jem e vetmja që do shkoj në altar e virgjër.

Fiori Dardha: Paske piketuar ndonjë korçar, po të marrim parasysh atë që tha Rozi?

Anxhela Peristeri: Tashi nuk e di këtë, ngelet për t’u parë.

Rozana Radi: Ai i dashuri jot korçar është nga Korça brenda?

Anxhela Peristeri: Nuk është korçar.