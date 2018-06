Këngë, flamuj e slogane, rritet adrenalina e fan-zone në Rusi

Këngë, flamuj, slogane… Një orë para fillimit të ndeshjes së hapjes së Botërorit 2018, emocionet janë rritur në fan-zonën e Moskës.

Dhe tifozët e Rusisë dëshirojnë të besojnë pavarësisht rezultateve të dobëta të kombëtares së tyre.

Turma e tifozëve, mjaft e rrallë dhe kryesisht me origjinë nga Amerika Latine, tashmë është gati të përmbushë detyrën e saj duke i dhënë fan-zonës një ambient festiv dhe të gëzueshëm.

“Ne kishim frikë se rusët do të ishin të ftohtë me ne sepse ne, amerikano-jugorët jemi shumë të ngrohtë. Por, të gjithë ishin kaq të sjellshëm. Ne do të mbështesim Rusinë gjatë ndeshjes”, konfirmoi Gabriela Chang, 29 vjeçe.







Disa tifozë rusë janë tashmë të pranishëm për të mbështetur ekipine tyre, performancat e dobëta të të cilit kanë ushqyer kronikat e këtyre javëve të fundit.

Ajo nuk ka fituar asnjë nga shtatë ndeshjet e fundit. Fitorja e fundit është shënuar në një ndeshje miqësore kundër Koresë së Jugut (4-2) në muajin tetor.

Igor Kiseliov, 27 vjeç, pavarësisht gjithçkaje, ka ardhur të shikojë ndeshjen në këtë zonë festive pranë Universitetit Shtetëror të Moskës, ku grataçiela e njohur staliniane dominon stadiumin “Loujniki” që do të presë ndeshjen e parë duke nisur nga ora 15:00 GMT.

“Mendoj se kritikat kundër ekipit tonë janë të pabaza. Ne do të fitojmë sot, sepse është hera e parë që presim një kampionat të këtij lloji”, shtoi ai.

“Për festën”

“Nuk na intereson rezultati, kemi ardhur për festën”, shprehet Sergei Sapouliak, i cili ka udhëtuar 1 800 kilometra nga Tcheliabinsku i Moskës për të ndjekur ndeshjen.

“Kam ardhur sepse ky lloj kampionati të ndodh vetëm një herë në jetë”, shton ai.

Tifozët sauditë ishin më të rezervuar duke refuzuar të flasin me gazetarët.

Në gjendje për të pritur deri në 25 000 fansa, kjo fan-zonë e Moskës do të presë koncerte, spektakle dhe një ekran të madh gjigant për amatorët e futbollit që nuk kanë bileta, shkruan atsh.

Ajo ka shkaktuar gjithashtu nervozizmin e studentëve, të shqetësuar për pasojat e arkitekturës së kësaj hapësire në një prej mushkërive të gjelbëra të kryeqytetit, në parkun ”Vorobiovy Gory”.

Në fillim të qershorit, tre studentë u arrestuan dhe më pas u dënuan me gjoba për vandalizëm, pasi kishin bërë etiketime “jo në fan-zonë” me shkronja të kuqe.

Ndeshja Rusi-Arabi Saudite u paraprit nga një koncert prej 30 minutash dhe ylli anglez i popit, Robbie Williams me sopranon ruse Aida Garifoullina, pjesë nga opera kombëtare e Vjenës.

Rusia do të presë Kupën e Botës deri më 15 korrik, në 11 qytete dhe 12 stadiume në mbarë vendin. Disa qindra mijëra vizitorë priten me këtë rast.