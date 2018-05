KEMPI/ Shpallen emrat e 264 personave që do të kryejnë kontrollet mjekësore

Instituti i Sigurimeve Shoqërore ka shpallur emrat e personave që do t’i nënshtrohen kontrolleve mjekësore në KMCAP Epror gjatë muajit maj për të marrë pensionin. “Gazeta Shqiptare” publikon sot listën me emrat e 264 personave që duhet të kryejnë ekzaminimet brenda muajit pranë Komisionit Mjekësor të Caktimit të Aftësisë për Punë.

Këta individë, në rastin që nuk do t’i nënshtrohen kontrollit mjekësor, nuk do të mund të marrin apo rimarrin pensionin e invaliditetit nga ISSH. Të gjithë ata persona që bëhen të paaftë për çdo veprimtari ekonomike dhe kanë dëmtime fizike apo gjymtime të forta, duke përfshirë verbimin, iu lind e drejta për pension invaliditeti. Për të përfituar këtë lloj pensioni të plotë, të reduktuar dhe të pjesshëm, përfituesi ose i autorizuari me prokurë paraqitet në ALSSH të vendbanimit, sipas regjistrimit në gjendje civile, për të bërë kërkesën e përfitimit të pensionit të invaliditetit.







Përfituesi për pension invaliditeti ose i autorizuari me prokurë, së bashku me kërkesën, duhet të paraqesë dhe dokumentat që vërtetojnë moshën e identitetin, ato që vërtetojnë periudhat e sigurimit dhe llojin e punës si dhe dokumentat që vërtetojnë të ardhurat e realizuara e gjendjen shëndetësore. Ky dokumentacion i dorëzohet mjekut të ekspertizës, i cili pas verifikimit njofton datën për të kaluar në KMCAP, ose i kthen mbrapsht dokumentat per pasaktësi.

KMCAP në mbledhjen e tij shqyrton paraprakisht dokumentat, njofton dhe egzaminon të sëmurin, merr vendimin përkatës jo në prani të tij, dhe kryetari i KMCAP-it ia komunikon zyrtarisht të sëmurit gojarisht dhe nëpërmjet vërtetimit tip. Kundër këtij vendimi i sëmuri ose invalidi mund të ankohet te KMCAP-i Epror. Ankesa bëhet me shkrim dhe dorëzohet në DRSSH përkatëse.

Nr Emër Mbiemër KMCAP Data

KARDIOLOGJI

1 GEZIM BASHO KARDIOLOGJI 16.05.2018

2 MIRJANA HASAJ KARDIOLOGJI 16.05.2018

3 MARIME GJOKA KARDIOLOGJI 16.05.2018

4 BUKURI NEBIAJ KARDIOLOGJI 16.05.2018

5 ANTON HAXHIU KARDIOLOGJI 16.05.2018

6 ESAT ALLA KARDIOLOGJI 16.05.2018

7 RASIM LUSHA KARDIOLOGJI 16.05.2018

8 SKENDER BRAHOLLARI KARDIOLOGJI 16.05.2018

9 KUDRET IBI KARDIOLOGJI 16.05.2018

10 ARTAN GORA KARDIOLOGJI 16.05.2018

11 GEZIM SEREZI KARDIOLOGJI 16.05.2018

12 YLLI ZESLLARI KARDIOLOGJI 16.05.2018

13 TATJANA HAXHI. KARDIOLOGJI 16.05.2018

14 VEPRORE MUHARREM KARDIOLOGJI 16.05.2018

15 ABAS SULO KARDIOLOGJI 16.05.2018

16 DITURIJE ZACELLARI KARDIOLOGJI 16.05.2018

17 ADRIAN BARDHI KARDIOLOGJI 16.05.2018

18 MANUSHAQE YZELLARI KARDIOLOGJI 16.05.2018

19 ROBERT EMINI KARDIOLOGJI 16.05.2018

20 BENI KOSTURI KARDIOLOGJI 16.05.2018

21 VIKTOR XHEMOLLARI KARDIOLOGJI 16.05.2018

22 FATMIR PLLOCA KARDIOLOGJI 16.05.2018

23 SABAH VADOHEJ KARDIOLOGJI 16.05.2018

24 NAIM RAMAJ KARDIOLOGJI 16.05.2018

25 VASEL BRAHIMAJ KARDIOLOGJI 16.05.2018

26 TOM GILAJ KARDIOLOGJI 16.05.2018

27 NDUE NIKOLLI KARDIOLOGJI 16.05.2018

28 NDREC TUCI KARDIOLOGJI 16.05.2018

29 VLADIMIR ALIU KARDIOLOGJI 16.05.2018

30 PELLUMB MALI KARDIOLOGJI 16.05.2018

31 ALI POLO KARDIOLOGJI 16.05.2018

32 AZIS ÇELA KARDIOLOGJI 16.05.2018

33 YLLI PASHO KARDIOLOGJI 16.05.2018

34 STEFAN MERKURI KARDIOLOGJI 16.05.2018

35 HASAN HARIZAJ KARDIOLOGJI 16.05.2018

36 JONUZ ORMËNAJ KARDIOLOGJI 16.05.2018

37 SAIMIR OSMËNI KARDIOLOGJI 16.05.2018

38 AZEM ÇIMLI KARDIOLOGJI 16.05.2018

39 HAXHIRE ABAZI KARDIOLOGJI 16.05.2018

40 ARDJAN BURRAJ KARDIOLOGJI 16.05.2018

41 LAVDIM GOLIKA KARDIOLOGJI 16.05.2018

42 XHEVAHIRE LUMSHI KARDIOLOGJI 16.05.2018

43 SKENDER PAJA KARDIOLOGJI 16.05.2018

44 SHEFQET IDRIZI KARDIOLOGJI 16.05.2018

45 MARJETA KUPI KARDIOLOGJI 16.05.2018

46 GEZIM HASA. KARDIOLOGJI 16.05.2018

47 SHPRESA BEZHANI KARDIOLOGJI 16.05.2018

48 BEXHET ÇEKREZI KARDIOLOGJI 16.05.2018

49 YMER MUSTA KARDIOLOGJI 16.05.2018

50 LEME LUKA KARDIOLOGJI 16.05.2018

51 SELMAN HAKA KARDIOLOGJI 16.05.2018

52 STAVRI LUSHI KARDIOLOGJI 16.05.2018

53 DILAVER EMINI KARDIOLOGJI 16.05.2018

54 FUAT GJERANI KARDIOLOGJI 16.05.2018

55 FATIME BASRIU KARDIOLOGJI 16.05.2018

56 ALBERT KOCI KARDIOLOGJI 16.05.2018

57 MIMOZA DODAJ KARDIOLOGJI 16.05.2018

58 BAJRAM RAMADANI KARDIOLOGJI 16.05.2018

59 FATMIR BRAMETA KARDIOLOGJI 16.05.2018

60 SELAMI HYSA KARDIOLOGJI 16.05.2018

61 FATIME HYSA KARDIOLOGJI 16.05.2018

62 ROMEO STAMOLLA KARDIOLOGJI 16.05.2018

63 AJET LAMÇE KARDIOLOGJI 16.05.2018

64 ARBEN IBRO KARDIOLOGJI 16.05.2018

65 LORENC TURUKU KARDIOLOGJI 16.05.2018

66 DHIMITER AJDINI KARDIOLOGJI 16.05.2018

67 LUMTURIJE SHEHI KARDIOLOGJI 16.05.2018

68 PANAJOT SELMANAJ KARDIOLOGJI 16.05.2018

69 AHMET LILA KARDIOLOGJI 16.05.2018

KIRURGJI

70 LEFTER SHALARI KIRURGJI 24.05.2018

71 XHELAL HUDA KIRURGJI 24.05.2018

72 ILIRJANA MEMALLAJ KIRURGJI 24.05.2018

73 JANUSH SHALARI KIRURGJI 24.05.2018

74 SILE ZHAKA KIRURGJI 24.05.2018

75 ATLI HOXHA KIRURGJI 24.05.2018

76 NEZIR KOVACI KIRURGJI 24.05.2018

77 MUHARREM GJONI KIRURGJI 24.05.2018

78 SHABAN OSMANI KIRURGJI 24.05.2018

79 FADIL KADRIJA KIRURGJI 24.05.2018

80 ANA PUPA KIRURGJI 24.05.2018

81 SHERIFE YMERAJ KIRURGJI 24.05.2018

82 MYZAFER OSJA KIRURGJI 24.05.2018

83 VALENTINA VASA KIRURGJI 24.05.2018

84 XHEMIL LUMALASI KIRURGJI 24.05.2018

85 VASIL POTKA KIRURGJI 24.05.2018

86 VASILIKA SEFERI KIRURGJI 24.05.2018

87 GEZIM ZYKOLLARI KIRURGJI 24.05.2018

88 KUJTIM TOSHI KIRURGJI 24.05.2018

89 FILLORETA CENOLLI KIRURGJI 24.05.2018

90 ENGJELLUSH SHABAN KIRURGJI 24.05.2018

91 ANIKA ÇARO KIRURGJI 24.05.2018

92 NESO SELMANAJ KIRURGJI 24.05.2018

93 ALUSH HOXHA KIRURGJI 24.05.2018

94 VOJSAVA MINGA KIRURGJI 24.05.2018

95 MYRTO RESULAJ KIRURGJI 24.05.2018

96 XHEVAIR DAULLE KIRURGJI 24.05.2018

97 VLADIMIR AGALLIU KIRURGJI 24.05.2018

98 ELVIRA ALIMETI KIRURGJI 24.05.2018

99 AVDYL RRAPANJ KIRURGJI 24.05.2018

100 XHEVAIR LAMAJ KIRURGJI 24.05.2018

101 TAIP AGAJ KIRURGJI 24.05.2018

102 SHPRESA DEMIRI KIRURGJI 24.05.2018

103 REXHEP FACJA KIRURGJI 24.05.2018

104 NESIM MOLLAJ KIRURGJI 24.05.2018

105 LEFTERI TOCILLA KIRURGJI 24.05.2018

106 MIRANDA MEMA. KIRURGJI 24.05.2018

107 KOSTANDIN BIBA KIRURGJI 24.05.2018

108 YLLI META KIRURGJI 24.05.2018

109 NAFIZE HAZIZOLLI KIRURGJI 24.05.2018

110 BEDRIJE XHAFAJ KIRURGJI 24.05.2018

111 BAJRAM DERVISHI KIRURGJI 24.05.2018

112 PERPARIM KOLLARJA KIRURGJI 24.05.2018

113 VAJDIJE LOCI KIRURGJI 24.05.2018

114 DHURATA ABDYLAJ KIRURGJI 24.05.2018

115 TUSHE DEMROZI KIRURGJI 24.05.2018

116 LUMTURIE SADIKU KIRURGJI 24.05.2018

117 AVNI BARDHOSHI KIRURGJI 24.05.2018

118 MILORAD ZALTA KIRURGJI 24.05.2018

119 GANI PITARKA KIRURGJI 24.05.2018

120 VERA DUSHAJ KIRURGJI 24.05.2018

121 NEXHMIJE HASA KIRURGJI 24.05.2018

122 KASTRIOT MEMO KIRURGJI 24.05.2018

PSIK/OCULIST

123 DALLANDYSHE BEQARAJ PSIK/OCULIST 29.05.2018

124 SAFET NELI PSIK/OCULIST 29.05.2018

125 FLAMUR LIKA PSIK/OCULIST 29.05.2018

126 MYZAFER MUÇLLARI PSIK/OCULIST 29.05.2018

127 RAJMONDA RUNAJ PSIK/OCULIST 29.05.2018

128 SELVI ÇIPI PSIK/OCULIST 29.05.2018

129 MBARESA HANI PSIK/OCULIST 29.05.2018

130 KANUSHE ALIAJ PSIK/OCULIST 29.05.2018

131 NEZIR ÇELA PSIK/OCULIST 29.05.2018

132 HAJRI MUCO PSIK/OCULIST 29.05.2018

133 DASHMIRA MULLAJ PSIK/OCULIST 29.05.2018

134 XHEVRIJE STAFA PSIK/OCULIST 29.05.2018

135 XHEVIT LICI PSIK/OCULIST 29.05.2018

136 MARKO HANA PSIK/OCULIST 29.05.2018

137 HANME FASKO PSIK/OCULIST 29.05.2018

138 RAZIJE GJATA PSIK/OCULIST 29.05.2018

139 NEXHMI. JAUPI PSIK/OCULIST 29.05.2018

140 MIMOZA HUQI PSIK/OCULIST 29.05.2018

141 ARIAN DOBJANI PSIK/OCULIST 29.05.2018

142 PRANVERA HOXHA PSIK/OCULIST 29.05.2018

143 DALIP AGA PSIK/OCULIST 29.05.2018

144 ALDA MUCA PSIK/OCULIST 29.05.2018

145 HËNË KOBLARA PSIK/OCULIST 29.05.2018

146 ANGJELIN LULASHI PSIK/OCULIST 29.05.2018

147 BUJAR GJOLI PSIK/OCULIST 29.05.2018

148 EDMOND HAVERI PSIK/OCULIST 29.05.2018

149 BASHKIM ISMAILI PSIK/OCULIST 29.05.2018

150 KRESHNIK FERKO PSIK/OCULIST 29.05.2018

151 LUMIE BESHI PSIK/OCULIST 29.05.2018

152 GEZIM DERVISHI PSIK/OCULIST 29.05.2018

153 GERALD PRENGA PSIK/OCULIST 29.05.2018

ORTOPEDI

154 VALENTINE MUSTAFAJ ORTOPEDI 25.05.2018

155 KUJTIM KATIRAJ ORTOPEDI 25.05.2018

156 LILJANA KATIRAJ ORTOPEDI 25.05.2018

157 TEREZE DELIA ORTOPEDI 25.05.2018

158 LINDITA PALLANI ORTOPEDI 25.05.2018

159 ISMET BEJKO ORTOPEDI 25.05.2018

160 NURIJE LEZI ORTOPEDI 25.05.2018

161 AFERDITA BEJDO ORTOPEDI 25.05.2018

162 RITA DAMO ORTOPEDI 25.05.2018

163 NAZIKE BISHA ORTOPEDI 25.05.2018

164 PRANVERA HOXHA ORTOPEDI 25.05.2018

165 PANDELI MADHI ORTOPEDI 25.05.2018

166 VJOLLCA TOPI ORTOPEDI 25.05.2018

167 FAHRIJE KOLLCAKU ORTOPEDI 25.05.2018

168 SHPRESA KOLLCAKU ORTOPEDI 25.05.2018

169 RITA SULAJ ORTOPEDI 25.05.2018

170 ULQINAK ALLMUCA ORTOPEDI 25.05.2018

171 RESMI MUCOGLLAVA ORTOPEDI 25.05.2018

172 LUMTURIE GJANA ORTOPEDI 25.05.2018

173 LULJETA HASA ORTOPEDI 25.05.2018

174 FELLENXA KACOLLJA ORTOPEDI 25.05.2018

175 LUMTURI ÇALA ORTOPEDI 25.05.2018

176 SHKELQIM MALOKU ORTOPEDI 25.05.2018

177 BASHKIM MUZHAQI ORTOPEDI 25.05.2018

178 GJYLE BAJRAMI ORTOPEDI 25.05.2018

179 MYZEJEN XHAJA ORTOPEDI 25.05.2018

180 LIRI PEZA ORTOPEDI 25.05.2018

PATHOLOGJI

181 SOKOL TOSUNI PATHOLOGJI 30.05.2018

182 ELMAS SPAHIU PATHOLOGJI 30.05.2018

183 HANE BUCI PATHOLOGJI 30.05.2018

184 ORNELA GJONI PATHOLOGJI 30.05.2018

185 ZABIT KACA PATHOLOGJI 30.05.2018

186 AJET BAJRA. PATHOLOGJI 30.05.2018

187 MUKADES LASKA PATHOLOGJI 30.05.2018

188 FIDANE JOLLA PATHOLOGJI 30.05.2018

189 ISMAIL BOLLGURI PATHOLOGJI 30.05.2018

190 GJON THEPI PATHOLOGJI 30.05.2018

191 BASHKIM BAJRAMI PATHOLOGJI 30.05.2018

192 ENGJELL. MYRTAJ PATHOLOGJI 30.05.2018

193 AGIM MERKAJ PATHOLOGJI 30.05.2018

194 ASTRIT TROSHANI PATHOLOGJI 30.05.2018

195 GAZMENDE MECE PATHOLOGJI 30.05.2018

196 ADRIATIK AGALLIU PATHOLOGJI 30.05.2018

197 FIQIRETE LIKO PATHOLOGJI 30.05.2018

198 NEXHMIJE BENGAJ PATHOLOGJI 30.05.2018

199 NATASHA SULAJ PATHOLOGJI 30.05.2018

200 AZEM KASA PATHOLOGJI 30.05.2018

201 LIZA KAMBERAJ PATHOLOGJI 30.05.2018

202 ARGJENT ISMAILI PATHOLOGJI 30.05.2018

203 HASAN CURRI PATHOLOGJI 30.05.2018

204 SHEFQET NOKA PATHOLOGJI 30.05.2018

205 TEFTA IBRAHIMI PATHOLOGJI 30.05.2018

206 MAJLINDA DANI PATHOLOGJI 30.05.2018

207 MITAT SHEHU PATHOLOGJI 30.05.2018

208 XHEMAL XHAKOLLI PATHOLOGJI 30.05.2018

209 ALEKSANDRA PENGU PATHOLOGJI 30.05.2018

210 QEMAL HOXHA PATHOLOGJI 30.05.2018

211 DALIP SEFA PATHOLOGJI 30.05.2018

212 MIRAND. SPAHIU PATHOLOGJI 30.05.2018

213 MARSUELA NAKO PATHOLOGJI 30.05.2018

214 ISMETE HOXHA PATHOLOGJI 30.05.2018

215 DHURATA MECJA PATHOLOGJI 30.05.2018

216 MINA GJEKA PATHOLOGJI 30.05.2018

217 VJOLLCA MERJA PATHOLOGJI 30.05.2018

218 ASTRIT KOCI PATHOLOGJI 30.05.2018

219 XHELADIN AJAZI PATHOLOGJI 30.05.2018

220 FLORESHA SALIAJ PATHOLOGJI 30.05.2018

221 MARJANA HYSAJ PATHOLOGJI 30.05.2018

222 SHKELQIM MECO PATHOLOGJI 30.05.2018

223 SIJE SARACI PATHOLOGJI 30.05.2018

NEUROLOGJI

224 ABAZ CUNI NEUROLOGJI 31.05.2018

225 KRISTAQ BARJA NEUROLOGJI 31.05.2018

226 BAJRAM KETA NEUROLOGJI 31.05.2018

227 LAVDIE LIKA NEUROLOGJI 31.05.2018

228 FLUTUR PANAVIJA NEUROLOGJI 31.05.2018

229 GROSHE RRASARI NEUROLOGJI 31.05.2018

230 RROK PRECI NEUROLOGJI 31.05.2018

231 IRMA BACINA NEUROLOGJI 31.05.2018

232 PJETER PALUSHANI NEUROLOGJI 31.05.2018

233 MIHALLAQ KORETA NEUROLOGJI 31.05.2018

234 VASILIKA CEKANI NEUROLOGJI 31.05.2018

235 ARTUR SHAHAJ NEUROLOGJI 31.05.2018

236 TARIKE SINANAJ NEUROLOGJI 31.05.2018

237 DONIKA AGAJ NEUROLOGJI 31.05.2018

238 GEZIM GORICA NEUROLOGJI 31.05.2018

239 NASI XOXI NEUROLOGJI 31.05.2018

240 FESTIM BRAHIMAJ NEUROLOGJI 31.05.2018

241 SKENDER LLESHI NEUROLOGJI 31.05.2018

242 HYQMET BAKIU NEUROLOGJI 31.05.2018

243 MERITA SHOTA NEUROLOGJI 31.05.2018

244 MURAT MUZHAQI NEUROLOGJI 31.05.2018

245 RAMAZAN LILA NEUROLOGJI 31.05.2018

246 FAIK ALBRAHIMI NEUROLOGJI 31.05.2018

247 HARIZ GUZA NEUROLOGJI 31.05.2018

248 AGRON JAHAJ NEUROLOGJI 31.05.2018

249 DAILAN MANUSHI NEUROLOGJI 31.05.2018

250 EDUART MYRTO NEUROLOGJI 31.05.2018

251 RAZIJE XHEBRAHIMI NEUROLOGJI 31.05.2018

252 VALENTINA BEGALLA NEUROLOGJI 31.05.2018

253 SHQIPE LUZI NEUROLOGJI 31.05.2018

254 XHEVAHIRE FERHATI NEUROLOGJI 31.05.2018

255 SPIRO KANANI NEUROLOGJI 31.05.2018

256 NURO ÇELAJ NEUROLOGJI 31.05.2018

257 MERITA GJOKA NEUROLOGJI 31.05.2018

258 XHIXHE DAKAJ NEUROLOGJI 31.05.2018

259 HAMIT HABIBI NEUROLOGJI 31.05.2018

260 HAKI BADINI NEUROLOGJI 31.05.2018

261 RASIM UKPERAJ NEUROLOGJI 31.05.2018

262 RAJE HASALLIU NEUROLOGJI 31.05.2018

263 SERVETE MALAJ NEUROLOGJI 31.05.2018

264 ANTON MIRASHI NEUROLOGJI 31.05.2018