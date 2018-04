KE rekomandon hapjen e negociatave për Ballkanin Perëndimor. Shqipëria dhe Maqedonia pjesë e…

Shqipëria dhe Maqedonia duket se do të jenë me gjasë pjesë e çeljes së negociatave me BE-në, në progres-raportin e ardhshëm.

Negociata po zhvillohen aktualisht me Serbinë dhe Malin e Zi Komisioni kërkon t’i zgjerojë dhe në kuadër të progresit të arritur, ka rekomanduar hapjen e tyre edhe me Maqedoninë e Shqipërinë.





Por Komisioni kërkon që qeveritë e këtyre vendeve të mos lënë vend për dyshime për orientimin dhe angazhimin e tyre strategjik dhe të shfaqin vendosmëri e progres të pakthyeshëm. Komisioni kishte përmendur më herët vitin 2025 si datë për anëtarësimin e vendeve ballanike, por këtë herë nuk jep referenca kohore.

Komisioni Europian vendosi një barrierë të madhe në rrugën e Turqisë drejt bisedimeve për anëtarësim, pasi tha se, Ankaraja zyrtare ka ndërmarrë hapa seriozë që e largojnë nga Bashkimi Europian.