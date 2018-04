KE paralajmëron Shqipërinë: Hapen negociatat, por reforma në drejtësi vendimtare për më tej

Komisioni Evropian do të rekomandojë hapjen e negociatave për vendin tonë, por lista e “detyrave të shtëpisë” do të shtohet.

Lufta ndaj korrupsionit dhe krimit të organizuar mbetet problemi më shqetësues i Shqipërisë për Komisionin Europian. Po ashtu iu bëhet thirrje partive politike, pozitë-opozitë që të gjejnë gjuhën e dialogut për çështjet e rëndësishme e sidomos vazhdimin e reformës në drejtësi.





“Dokumenti gjithashtu konfirmon se komisioni, për herë të parë rekomandon hapjen e negociatave të pranimit në BE të Shqipërisë, e cila u bë një vend kandidat zyrtar i BE në 2014. Në dokument thuhet se “reforma e administratës publike është konsoliduar, duke rritur profesionalizmin dhe depolitizimin e saj”. Ajo gjithashtu shton se “janë ndërmarrë veprime të mëtejshme për të përforcuar pavarësinë, efikasitetin dhe llogaridhënien e institucioneve gjyqësore, veçanërisht nëpërmjet avancimit në zbatimin e një reforme gjithëpërfshirëse të drejtësisë”. Komisioni Evropian, megjithatë, paralajmëron se “rezultatet e vazhdueshme, konkrete dhe të prekshme në rivlerësimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve do të jenë vendimtare për përparimin e mëtejshëm të Shqipërisë”, thekson raporti për Shqipërinë, raporton REL.

Komisioneri për Zgjerimin, Johannes Hahn dhe Shefja e diplomacisë europiane, Federica Mogherini do të vijnë në Tiranë për të dorëzuar raport progresin dhe më pas do të udhëtojnë edhe në Shkup.