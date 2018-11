‘Kë mori në Gjermani Rama..?’, Basha: Ekspozitë me lekët e shqiptarëve

Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, foli në lidhje me tensionet e ditës së sotme në një lidhje telefonike me emisionin “Të PaEkspozuarit” në “News24″. I pyetur nga gazetari Ylli Rakipi, Basha tha se, “Rama kishte shkuar në Gjermani me djalin e vogël për të hapur ekspozitë me paratë e vjedhura ndaj shqiptarëve”.

“Djalin e vet e mer në Gjermani, fëmijët e shqiptarëve i lë rrugëve. E dini pse kushton kaq shumë rruga? Që lekët të shkojnë në xhepin e Ramës. Ky nuk është interesi i qytetarëve, por i Ramës dhe klientëve të tij.







Rama është ortak i këtyre si në çdo aferë korruptive që bëjnë. Shtëpitë e Unazës po prishen që të pasurohet vila e Surrelit. Ai është gati të bëjë çdo gjë për pushtet, madje dhe të lërë fëmijët e shqiptarëve pa shtëpi,” tha Basha.

Rakipi: Opozita duket pak e zbehtë për vendimet që duhet të marrë përballë një autokracie…

Basha: Nga e morët këtë perceptim? Ne kemi qenë pranë banorëve që nga dita e parë. E dimë që janë në të drejtën e tyre. I shpjeguam të drejtat e tyre. Shteti ka shkelur çdo ligj, qeveria po shtyp banorët. Beteja jonë politike vazhdon. Ne duam të zhdukim hajdutët e kriminelët dhe kjo që po ndodh te Unaza është bashkëpunim i qeverisë me krimin. Jemi të hapur për çdo bashkëpunim.