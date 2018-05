Katër këshilla për vajzat e turpshme, ja si të çlironi emocionet

Këshillat e mëposhtme do ju ndihmojnë shumë të largoni turpin dhe të jeni sa më korret me veten dhe personat që keni përballë.

Përsoseni të folurit!







Mos lejoni që idetë tuaja të tingëllojnë si pyetje. Kur drejtoheni, jini të prera, mos flisni si “mace të lënduara”, sepse kur jeni të pasigurta, s’do të arrini gjë. Për të ushtruar fjalim autoritar, blini diktafon dhe ushtroni në shtëpi.

Përmbajuni shifrave, jo mbiemrave!

Personave introvertë nuk u pëlqen të lëvduarit e tepërt, por nëse shefi juaj s’e vëren potencialin, punën dhe rezultatet tuaja dhe nëse këto s’i imponohen – e pati puna juaj. Megjithatë, ekziston mënyra që arritjet tuaja t’i paraqisni në mënyrë të pranueshme. Kur ju pyesin se a do ta kryeni punën me kohë, përgjigjuni se do ta bëni dy orë më herët. Mos thoni p.sh se do të bëni një super shitje në terren, por thoni se shitja do të jetë 20% më e lartë.

Drejtohuni shefit për ndihmë!

Kërkoni ndihmë nga shefi me butësi, p.sh: A ka ndonjë mënyrë më të mirë ta kryejmë këtë punë?. Kështu s’do të keni nevojë të flisni para të gjithëve, që do të ndikojë në shtendosjen e atmosferës. Do ta tërhiqni vëmendjen në idetë tuaja dhe do të keni menjëherë mendimin e shefit për punën tuaj.

Investoni në dukje!

Dukja juaj flet për ju para se ta hapni gojën. Për këtë investoni në gardërobën tuaj, që t’i tregoni shefit se mendoni për punë. Shmanguni ngjyrave të mbyllëta, të hirtës dhe kafes. Zgjidhni ngjyra më atraktive, të buta dhe të hareshme.