Katandisja e një debati/ Studentja-Ramës: ‘Ta kam zili pasurinë’

Kryeministri Edi Rama ka nisur një dialog me studentët, por ai me studentët e Universitetit të Vlorës tregoi edhe njëherë se protesta e studentëve mund të mos jetë thjesht për kushtet në universitete.

Fillimisht studentët bllokuan hyrjen e universitetit, por Edi Rama u fut brenda pas një debati me studentët në hyrje.







Më pas kur hyri në sallë, Rama u përball me furinë e studentëve, që braktisën sallën duket thirrur: Turp, turp.

Kryeministri u tha studentëve se kjo protestë po kërkon komunizmin, ndryshe nga ajo e viteve ’90 që kërkonte kapitalizëm.

Por debatin më të fortë ai e shënoi me një student, që nuk foli për universitetin, por për mungesën e shpresës në vend. Ai tha se ndërsa Sali Berisha të vriste në protestë, Edi Rama ka vrarë shpresën. Ashtu siç pritej, Edi Rama tha: “E kuptoj që është shumë seksi kur thua që jeni të gjithë njësoj, por mua më merr të keqen kur thua se jam si ata, se po të isha si ata do haje një plumb në kokërr të ballit, dhe nëse unë do isha si ata universiteti nuk do ishte njësoj si sot”.

Debati për ‘komunizmin’ e nxori kokën menjëherë.

Rama i kërkoi llogari studentit se ku e ka gjetur celularin iPhone, kurse ai i kërkoi Ramës që të shpjegojë se si e ka blerë shtëpinë në Dajt.

Akuzat se jeton në luks u shtuan ndaj Ramës.

“Ndaje pasurinë me të varfërit, ta kam zili pasurinë,” i tha një studente.

“Ndjej keqardhje, ju flisni sikur keni dalë nga kazani. Unë fitoj për të jetuar, jo e anasjellta. Nuk keni faj, kështu jeni mësuar. Kazani në shtëpitë tuaja ju ka kontaminuar mendjen,” tha Rama.

Më pas debati tregoi se ankthi i studentëve është e ardhmja, pamundësia për të gjetur punë dhe kushtet e duhura për të jetuar në vend. Tetë kërkesat u lanë në hije…