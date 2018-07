Janë kapur sot 300 kg drogë në një gomone në Itali, ku sipas medieve italiane gomonia me drogë vinte nga Shqipëria.

Media italiane 'Ansa' raporton se gomonia me drogë ka ardhur nga Shqipëria dhe nëse do hidhej në treg do kapte vlerën e 3 milionë eurove.







Policia italiane vijon hetimet për identifikimin dhe kapjen e trafikantëve të tjerë të përfshirë si dhe saktësimin e origjinës së lëndës narkotike.