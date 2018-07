Policia greke ka sekuestruar plot 104 kg marijuanë në kufirin greko-shqiptar. Sipas policisë së vendit fqinj, droga u kap në Kozani ku u ndalua një mjet që vinte nga kufiri i gjelbër.

Brenda në mjet policia gjeti dhe sekuestroi 8 thasë me 40 pako me 104 kg marijuanë. Në pranga kanë rënë dy shtetas grekë, shoferi 54-vjeçar dhe një vajzë 24-vjeçare pasagjere. Gjithashtu u sekuestruan 2 celularë me 2 karta SIM.