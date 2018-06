“Kam ndenjur dy ditë e gjysme me pizhama” befason Ermal Meta: Atë skandalin e plagjiaturës e sajuam vetë

Këngëtari shqiptar Ermal Meta ka befasuar jo pak mbrëmjen e sotme në “Top Show”, ndërsa ka treguar detajet nga festivali i Sanremos, dhe lajmet se kënga e tij ishte plagjiaturë.

“Atë skandalin e plagjiaturës e sajuam vetë. Po ta them unë, e sajuan ata. Sepse ata e dinin për këtë këngën se ne e kishim shkruajtur më parë, sepse ne ia treguam se nuk kishim pse ta fshihnim. Dhe kur e treguam ai gazetari gjasme nuk e kuptoi dhe nuk doli ai lajmi në atë artikullin por doli pas Sanremos natën e dytë. Kjo ndodhi sepse ne ishim të favorizuarit, dhe në atë moment ishte lajm shumë i fortë, por unë pastaj kontrollova disa gjëra, dhe në 2012 një djalë bëri të njëjtën gjë, hyrë në semifinalist, por nuk kaloi. Pas dy vitesh një vajzë u fut në Sanremo me të gjithë këngën plagjiaturë, dhe nuk u bë asgjë. Por në një festival pa asnjë lajm, ky ishte super lajm. Por më pas na kërkuan falje. Gjatë kësaj kohe kam ndenjur dy ditë e gjysme me pizhama pa dalë fare nga dhoma, nga inati. Më erdhi inat sepse ishte padrejtësi”, u shpreh ai.