Kafsha më vdekjeprurëse në botë nuk është as peshkaqeni, as njeriu, por..

Të dhënat tregojnë se mushkonjat vrasin 250 mijë kafshë më shumë çdo vit kur krahasohen me njerëzit

Krijesa më vdekjeprurëse në botë nuk është ajo që mund të prisni. Një grafik i vitit 2016 nga blogu i Bill Gates tregonte numrin e vdekjeve në vit, të lidhura me kafshët. Krimineli më të madh? mushkonjat.

Po, mushkonjat – insektet e bezdisshme që thithin gjak dhe transmetojnë viruse nga një njeri te tjetri – janë përgjigjes për pjesën më të madhe të vdekjeve të lidhura me kafshët( 830 mijë në vit për të qenë të saktë). Në krahasim , njerëzit janë përgjegjës për 580 mijë vdekje njerëzore në vit, gjarpërinjtë llogariten me 60 mijë vdekje në vit dhe peshkaqenët kanë marrë vetëm 6 jetë në vit.

Mushkonjat janë përgjegjëse për përhapjen e virusit Zika, si edhe gjendjeve të tjera të rrezikshme për jetën si ethet e verdha apo ethet tropikale. Por këto sëmundje nuk janë çka i bëjnë mushkonjat vdekjeprurëse.







Malaria është një infeksion parazitësh i përhapur nga mushkonjat që çon në të ftohje, ethe dhe të vjella, si edhe ndërlikime të tjera të rënda përfshirë me shkatërrimin e organeve. Sëmundja vetë është përgjegjëse për më shumë se gjysmën e vdekjeve të lidhura me mushkonjat, kryesisht në Afrikën sub-sahariane. Por numri i vdekjeve shkaktuar nga sëmundja po bien.

Mes viteve 2000 dhe 2015, vdekjet nga malaria ranë me 62%, që përkthehet me 6.8 milionë jetë të shpëtuara, sipas OBSh-së.

Nuk ka një vaksinë të përhapur gjerësisht për malarien, megjithëse tre shtete kanë vendosur të marrin pjesë në programin pilot për vaksinën e malaries duke nisur më 2018 –ën, ka thënë OBSh në një deklaratë për shtyp.

Ethet tropikale, një tjetër sëmundje e shkaktuar nga mushkonjat, është bërë shkak kryesor i shtrimeve në spital dhe vdekjeve mes fëmijëve në disa vende aziatike dhe të Amerikës Latine gjithashtu.

Aedes aegypti është cilësuar si mushkonja që mban Zika-n dhe ethet tropikale, por të tjera lloje mushkonjash, si ato të grupit Anofele, mbajnë malarien.

Përveç vaksinave dhe përpjekjeve parandaluese si rrjetat për të mbajtur larg insektet, shfarosja e mushkonjave është një nga mënyrat më të mira për të frenuar përhapjen e sëmundjeve infektive vdekjeprurëse. Vetëm kështu, ndoshta, mund të dalë një kafshë e re më vdekjeprurëse.