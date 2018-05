Ka bërë seks mbi 100 burra të martuar: Ja pse vijnë te mua

47-vjeçarja Gweneth Lee tregon se ka fjetur me mbi 100 burra të martuar, e ndjehet krenare për lidhjet e saj.

Konsulentja financiare në Londër, pretendon se meshkujt kalojnë shumë kohë pa kryer marrëdhënie seksuale me gratë me të cilat janë martuar.







E ftuar në ITV, ajo shprehet krenare për “misionin” e saj, pasi të dashurit e saj kanë krijuar një marrëdhënie më të qetë me gratë e tyre.

Ajo beson se burrat e martuar shkojnë me të sepse marrëdhënia me gratë e tyre ka ndryshuar. e pavarësisht se shkon me burra të martuar, ajo nuk ndihet aspak fajtore për këtë fakt.

“Më shumë se një mashkull më ka thënë se: Lidhja me ty ka bërë që të kem një jetë më të qetë me gruan”, ka deklaruar Gweneth Lee.