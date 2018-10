Juristi Ledio Braho i ftuar në “Ekopolitikë” në Ora News tha se nxjerrja e rreth 10 mijë personave pa punë pas mbylljes së lojërave të fatit, do të rritet kriminaliteti në vend duke sjell si rast Gjermaninë.

“Më 1 janar këto do të jenë shoqëri në likuidim. Do të pezullojnë aktivitetin më 1 janar do hapin procese gjyqësore me shtetin. Shumica e këtyre 10 mijë personave normalisht që do të vazhdojnë aktivitetin, por do ta vazhdojnë në të zezë. Kur është rritur kriminaliteti në Gjermani në 2010 se çfarë shteti ka, imagjino çfarë mund të bëhet në Shqipëri. Do krijohet një amulli për një tek të kryeministri”, tha Braho.