Jonida Vokshi nxjerr “tё lara e tё palara“??

Moderatorja e njohur nis sot programin e saj tё ri duke i dhёnё fund kёshtu kureshtjes sonё. Jonida Vokshi ёshtё treguar e rezervuar nё detaje pёr tё mos prishur surprizёn, sepse pas emisionit “Thurje“ nё Digitalb, vendosi t`i paraqesё publikut njё format krejt tё ri.

“Nisim sonte një rrugëtim të ri së bashku. Do të takohemi çdo të martë në 22.00 në T-HD me “Personale”-n time ku do mundohem së bashku me personazhet që do të jenë në studio me mua, të sjellim diçka që i ka munguar prej tyre. Mirë u takofshim sonte në Digitalb”, ka shkruar ajo nё Instagram.