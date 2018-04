Jetonte prej 17 vitesh në SHBA, deportohet për Shqipëri babai i tre fëmijëve

Vitor Pukri, baba i tre fëmijëve me banim në Clifton, New Jersey, u deportua për në Shqipëri, ndonëse kishte 17 vite që jetonte në SHBA. Dy muaj më parë ai kishte pranuar të takohej me oficerë të emigracionit duke menduar se po e intervistonin për të ndrequr statusin e tij në SHBA.

Që atëhere ka qenë në burgun e emigrantëve të paligjshëm. Pukri bëhet kështu shqiptari i radhës që deportohet nga SHBA për shkak të mungesës së një statusi të ligjshëm. Ai jetonte që nga viti 2001, në SHBA, dhe në 2011 ishte vendosur në Clifton. Avokati i tij tha se Bordi i Apelit ia refuzoi kërkesën për të ndaluar deportimin dhe brenda pak orësh e hypën në avion. “Është e pabesueshme që ndodhi në kohë rekord”, tha ai.





“Nuk kam parë ndonjë rast që ta dëbojnë brenda 24 orëve”. Një zëdhënës për emigracionin tha se bashkëshortja e tij, Neta Pukri dhe një nga djemtë, Mikel Pukri u arrestuan sepse u përpoqën të pengonin me forcë deportimin duke sulmuar në aeroport oficerët e emigracionit, raporton Illyria.