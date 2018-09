Jennifer Lopez rrëzohet në skenë gjatë performancës, shikoni si…

J.Lo ka pësuar një aksident të vogël gjatë performancës së mbrëmshme.

Këngëtarja Jennifer Lopez ka mbajtur koncertin e saj të radhës për mijëra fansa në Las Vegas.

E në koncertin e mbushur me yje të cilën kishin shkuar për të ndjekur divën, ka ndodhur edhe një gjë që jo shpesh i ndodh yllit, përcjell Gazeta Express.

JLo derisa ka performuar këngën e saj ‘Dance Again’, ka shkuar për të përshëndetur fansat e në këtë rast ajo ka rrëshqitur dhe është rrëzuar.

Por, si një profesioniste e vërtetë, Lopez është ngritur menjëherë dhe ka vazhduar peformancën sikur të mos ndodhte gjë.

Në këtë mbrëmje kanë qenë të pranishëm shumë artistë të njohur, e ndër ta edhe Dua Lipa e Selena Gomez. /Gazeta Express/

This is how you handle a fall like a pro @JLo pic.twitter.com/t7jCuFSd15

— Chris 💵 (@jlogreeknews) September 23, 2018