Jazexhiu: Muxhahedinët iranianë në Shqipëri grup diktatorial, nuk bëjnë as seks

Historiani Olsi Jazexhi i ftuar në “Arena” nga Dritan Hila në Ora News, duke folur për muxhahedinët iranianë në Shqipëri, thotë se ata funksionojnë si organizatë okulte diktatoriale.

“Kryetarja e tyre thotë se unë jam imam Mehdiu dhe do të shpëtoj Iranin. Kjo është një organizatë okulte diktatoriale. Në fjalimet që mban thotë se do ta rrëzojë regjimin e Iranit dhe do të sjellë demokracinë. Kjo është një organizatë okulte diktatoriale. Ata janë zhvendosur në Manzë të Durrësit. Ata që janë aty brenda nuk lejohet të martohen. Ata nuk bëjnë dot seks. Ata janë ushtarë të betuar që duhet të vdesin. Ata nuk kanë liri mendimi. Ekzistenca e tyre e kthen pak a shumë Shqipërinë si Afganistani”, deklaroi Jazexhi.