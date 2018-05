Ja si ndërtohet pasuria…

Pasuria është për të gjithë. Koha juaj do të vijë, prandaj mos dyshoni kurrë se nuk do të keni sukses. Në të njëjtën mënyrë, mos u nxitoni për të arritur suksesin, pasi kjo nuk mund të ndodhë brenda një nate.

Vetëm ata që janë të durueshëm dhe këmbëngulës gjithmonë janë të prirur për të fituar shpërblime afatgjata.







Kompleksiteti i menaxhimit të punës dhe jetës në shtëpi mund të jetë i mjaftueshëm për t’ju tërhequr vëmendjen nga planifikimi juaj financiar afatgjatë.

Pra, për ta bërë më të thjeshtë procesin, këtu ndodhen 3 sekrete kryesore për të ndërtuar pasurinë:

Mos hiqni dorë nga pozicioni juaj i punës

Një nga sekretet për ndërtimin e pasurisë është se mund të përfitoni nga mbetja me punëdhënësin tuaj për aq kohë sa mundeni. Hulumtimet tregojnë se pensionistët më të pasur kanë qëndruar me një punëdhënës për 30 – 40 vjet. Nëse tashmë jeni sistemuar në punë, investoni në lirinë tuaj të ardhshme financiare duke maksimizuar kontributin tuaj. Nëse më parë jeni duke kërkuar punën tuaj afatgjatë, sigurohuni që të jetë diçka për të cilën jeni me të vërtetë të pasionuar. Puna juaj do t’ju mbajë të motivuar, të aktivizuar dhe më të angazhuar.

Hiqni dorë nga borxhet

Të mos kesh borxhe nuk është aq e lehtë sa duket, por nuk është e pamundur për t’u realizuar. Mjafton të keni vetëdisiplinë për të shmangur zakonet jo të shëndetshme të shpenzimeve. Mos harroni se interesi ka gjithmonë tendencën për t’i bërë gjërat që të shkojnë në rrugën e duhur. Por kjo mund të ndikojë në shëndetin tuaj të përgjithshëm financiar dhe mund t’ju largojë nga qëllimet tuaja afatgjata financiare.

Ajo gjithashtu merr një pjesë të madhe nga të ardhurat tuaja, nga e cila paratë mund të vihen në drejtim të investimeve. Jini të kursyer duke bërë ndryshime të vogla në jetën tuaj. Nëse përfundoni duke marrë vazhdimisht borxh në kartën tuaj të kreditit, gjithmonë duhet të paguani mbi shumën minimale që duhet të paguani, në mënyrë që të fitoni pavarësinë sa më shpejt të jetë e mundur.

Diversifikoni investimet tuaja

Ndërtoni një portofol të ndryshëm për të zvogëluar rrezikun dhe për të rritur tolerancën në luhatjet e papritura të tregut. Investoni globalisht në klasa të ndryshme të aseteve dhe ju do të vazhdoni të mbroni shëndetin tuaj financiar në kohë, ndërsa një aktiv i vetëm është në rënie. Konsultohuni me një profesionist për të mësuar apo si duhet t’i përshtatni strategjitë e diversifikimit me qëllimet dhe nevojat tuaja personale.

Përmbledhja

Ndërtimi i pasurisë është një sfidë të cilët vetëm njerëzit këmbëngulës mund të lundrojnë. Duhet vetë–kontroll dhe disiplinë të vërtetë për të fituar të ardhurat e dobishme, dhe se duhet të dini se pasuria juaj do të rritet me kalimin e kohës. Puna juaj e tanishme shërben si bazë kryesore për lumturinë tuaj të ardhshme.