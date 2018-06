Ja sa duhet të jetë pesha juaj në bazë të gjatësisë

Pesha trupore nuk përcaktohet vetëm nga ajo çka ne hamë, por nga një sërë faktorësh si stili i jetesës, metabolizmi, gjenet etj.

Ndonës problemet me peshën ( si nënpesha ashtu dhe mbipesha) shihen nga shumica e njerëzve më tepër si estetike, ato duhen marrë seriozisht pasi kanë lidhje të drejtpërdrejtë me shëndetin dhe sëmundjet si diabeti, problemet me zemrën, kolesterolin, kancerin etj.







Të qenurit në peshën ideale duhet të jetë qëllimi juaj kryesor, por para se t’ia vendosni vetes objektiv duhet të dini cila është ajo sipas gjatësisë dhe formës së trupit.

E gjatë 1.47 Trup i vogël 41-44 kg, trupi mesatar 43-46 kg, trupmadhe 47-53 kg

E gjatë 1.49 Trupi i vogël 42-45 kg, trupi mesatar 44-49 kg, trupmadhe 48-55 kg

E gjatë 1.52 Trup i vogël 43-47 kg, trupi mesatar 45-51kg, trupmadhe 49-56 kg

E gjatë 1.54 Trupi i vogël 44-46 kg, trupi mesatar 47-52 kg, trupmadhe 50-58 kg

E gjatë 1.57 Trup i vogël 46-49 kg, trupi mesatar 49-53 kg, trupmadhe 53-59 kg

E gjatë 1.60 Trupi i vogël 47-51 kg, trupi mesatar 49-55 kg, trupmadhe 53-60 kg

E gjatë 1.62 Trup i vogël 48-52 kg, trupi mesatar 51-57 kg, trupmadhe 54-62 kg

E gjatë 1.65 Trupi i vogël 50-53 kg, trupi mesatar 53-59 kg, trupmadhe 56- 65 kg

E gjatë 1.67 Trup i vogël 51-55 kg, trupi mesatar 54-61 kg, trupmadhe 58-66 kg

E gjatë 1.70 Trupi i vogël 53-57 kg, trupi mesatar 56-63 kg, trupmadhe 60-68 kg

E gjatë 1.72 Trup i vogël 55-59 kg, trupi mesatar 59-64 kg, trupmadhe 62-69 kg

E gjatë 1.75 Trupi i vogël 57-61 kg, trupi mesatar 59-66 kg, trupmadhe 63-71 kg