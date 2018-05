Ja çfarë nuk keni parë nga parada e LGBT në Tiranë…

“Parada e krenarisë” (Pride Parade), një eveniment simbol që zhvillohet paralelisht edhe në shtete të tjera, e gjeti ditën e sotme të ndarë komunitetin LGBT edhe në Shqipëri.

Bulevardi “Dëshmorët e Kombit” është mbushur me anëtarë të këtij komuniteti duke pedaluar dhe apeluar për Ditën Ndërkombëtare Kundër Homofobisë dhe Transfobisë.

Heteroseksualët që u solidarizuan me gay-t lesbiket, biseksualët dhe transseksualët, ishin më shumë se sa vetë organizatorët. Madje, disa prej tyre kanë marrë fëmijët e vegjël me vete, duke marshuar bashkë me ta, sa tek aktiviteti i Aleancës LGBT e sa tek Ambasada Pink.