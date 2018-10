Ja çfarë i shkakton dhimbjet në kraharor

Njerëzit e moshës së mesme, njerëzit mbipeshë nuk janë të vetmit që duhet të shqetësohen për problemet shëndetsore të zemrës.

Në fakt, gratë nën 55 vjeç janë po aq (ose më shumë) të predispozuara të vuajnë nga sëmundjet e zemrës, kjo sipas një studimi të publikuar në Journal of the American College of Cardiology.







Dhimbja e kraharorit ose presioni është një nga shenjat më të zakonshme të një ataku në zemër, ka një simptomë më të habitshme që duhet ta dini. Sipas këtij studimi simptoma është dhimbja në nofull.

Simptoma të tjera specifike për femra përfshijnë dhimbjen e sipërme të kraharorit, dhimbjen e krahut, lodhjen intensive, urthin. Qarkullimi i dobët i gjakut nga zemra mund të shkaktojë dhimbje të nofullës ose qafës.

Megjithatë, mjekët ende nuk kanë gjetur një arsye shkencore pse dhimbja e nofullës dhe sikletet e përmëndura më sipër ndikojnë tek gratë dhe jo tek burrat./Living