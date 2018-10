Nga 1 janari nuk do të ketë pika bastesh apo kazino. Vendimi i qeverisë për të mos lejuar hapjen e bizneseve të lojërave të fatit është përshëndetur nga Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, i cili përmes një postimi në twitter shkruan se ndalimi me ligj i pikave të basteve e kazinove, është “vendimi më fisnik e i guximshëm në dobi të familjeve shqiptare”.

“Qeverisja e @ediramaal i ka sjellë shumë të mira këtij vendi e më mirë se unë për këtë do flasë historia! Ama, ndalimi me ligj i pikave te basteve e kazinove është vendimi me fisnik e i guximshëm në dobi të familjeve shqiptare! Mezi pres Janarin 2019 e @BashkiaTirane pa baste”, shkruan Veliaj.

Kurse ministri i Financave, Arben Ahmetaj deklaroi në Kuvend se po përgatitet “një program rikualifikimi për të gjithë ata që do të dalin të papunë” nga mbyllja e kazinove dhe pikave të basteve.

“Ajo industri u kthye në plagë sociale dhe zgjodhëm një mënyrë drastike për mbylljen e një elementi që rezultoi i pamundur të kontrollohej plotësisht. Në 1 janar nuk do të ketë më pika bastesh dhe kazino elektronike. Çfarë do të bëhet me të ardhurat që nuk do të mbledhë buxheti i shtetit dhe me të punësuarit? Janë shqetësime me bazë, por në raport me plagën sociale, prevalon mbyllja e basteve dhe kazinove”, tha Ahmetaj.

Ministri shpjegoi më tej se çfarë do të bëhet me ata që do të humbin punën nga vendimi i qeverisë.

“Po përgatisim një program rikualifikimi për të gjithë ata që do të dalin të papunë nga shërbimet e kësaj industrie. Shërbimi Kombëtar i Punës ka nisur punën për hartimin e një programi specifik për një rikualifikim të detyrueshëm. Është iniciativë për t’u përshëndetur dhe mbështetur”, u shpreh Ahmetaj.