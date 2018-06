Itali/ Arrestohet shqiptari me 50 kg drogë në makinën frigorifer

Policia Financiera e Komandës Provinciale Catania pas nje kontrolli kundër intensifikimit të trafikimit të substancave të drogës kanë arrestuar, në dalje të S. Gregorio, një shqiptar që mbante 50 kg marihuanë të fshehura brenda hapësira të ftohta në një furgon me qira.

Skuadra e Policisë Financiare ka kontrolluar Ervis Ismailaj i lindur në 1989, ndërsa ai po e ngiste kamionin si i punësuar. Shtetasi shqiptar, nga pyetjet e para të zakonshme të bëra nga financierët, ka shprehur shenja të qarta të nervozizmi.







Më pas është kontrollira makina që bëri të mundur për të gjetur, në hapësiren e pasme të automjetit, pesë qese të vulosurura me drogës dyshohet të destinuara për tregun vendas, i cili do të kishte fituar në shitjen me detaje, mbi 300,000 euro.

POlcia ka informuar prokurorin publik, që shoferi me orgjinë shqiptare me banim në Aci Sant’Antonio (CT), u arrestua dhe u shoqërua.