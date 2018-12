Ismail Kadare, Diana Çuli dhe Kim Mehmeti top tre shkrimtarët më të pëlqyer

Shkrimtarët,kritikët letrarë, përkthyes, studiues të letërsisë, gazetarë, kanë shprehur mendimine tyre lidhur me 10 autorët shqiptarë më të preferuar për vitin 2018.

Nga përzgjedhjae tyre, ka rezultuar se më i pëlqyeri vazhdon të jetë shkrimtari Ismail Kadareme veprën e tij “Kur sunduesit grinden”. Kadare është përzgjedhur 26 herë ngatridhjetë njerëz të artit. Pas tij renditet Diana Çuli me veprën esaj “Vrasje në kryeministri me 17 pikë të grumbulluara, ndërsa shkrimtari ngaMaqedonia, Kim Mehmeti, është i vetmi autor i cili nuk është nga Shqipëria qëka hyrë në mesin e 3 autorëve më të pëlqyer nga përzgjedhja e shkrimtarëve tëtjerë. Kim Mehmeti është përzgjedhur 15 herë me romanin e tij “Pusi”. Vendin e katërt i ka takuar romanit “Gurët e vetmisë”, shkruar nga Tom Kuka i cili ka grumbulluar 14 pikë.







Më tutje, autorët kanë zgjedhur Mimoza Ahmetin dhe veprën esaj “Tutori” duke e rrumbullakuar gjithsej 13 herë. Vepra “Hekuri dhe çeliku” eMitrush Kutelit është përzgjedhur 12 herë, ndërsa po aq e pëlqyer ka rezultuartë jetë edhe përbledhja e me poezi e Flutura Açkës “Roje e dritës”, që kagrumbulluar 11 pikë. 11 pikë kanë grumbulluar edhe Vera Bekteshi me veprën esaj “Vila me tri porta”, ndërsa në mesin e romaneve që janë përzgjedhur mjaft shpeshrezultojnë të jenë edhe “Piramida e shpirtrave” e Virgjil Muçi, “I keqi i vetes”nga Gazmend Kapllani, Mira Meksi, Ridvan Dibra, e kështu me radhë./Sakte.net/

Më poshtë i gjeni përzgjedhjet e plota të publikuara në Mapo

Anketës së MapoLetrare për të përzgjedhur 10 librat më të mirë shqip që janë botuar përgjatë këtij viti, i janë bashkangjitur personazhe të tjerë të botës së librit. Qëllimi i kësaj ankete është nxjerrja në pah e botimeve dhe autorëve shqiptar, duke hapur diskutime mbi atë çfarë këto botime sollën në mendimin dhe letrat shqipe. Javën e fundit të dhjetorit, ne do të bëjmë publik Librin e Vitit.

Gazmend Krasniqi

100 lirikat, Frederik Rreshpja Hekuri dhe çeliku, Mitrush Kuteli Kur sunduesit grinden, Ismail Kadare Poema arbëreshe, Zef Skiro di Maxho Negative space, Luljeta Lleshanaku Triologjia e Shkodrës, Gazmend Krasniqi Antipoezi, Gazmend Krasniqi Kulla e Sahatit, Ardian Vehbiu Shqipëria dhe Tokat e Lirueme, 1939-1946, Romeo Gurakuqi Parqet Kombëtare të Shqipërisë

Rexhep Hida

Kur sunduesit grinden, Ismail Kadare Vrasje në kryeministri, Diana Çuli Hakmarrja e Kazanovës, Mira Meksi Roja i dritës, (poezi) Flutura Açka Të rritesh nga dashuria, Visar Zhiti Në katin e tretë nuk troket askush, Kliton Nesturi Pusi, Kim Mehmeti Hekuri dhe çeliku, Mitrush Kuteli Fabula rasa, Agron Tufa Netët e Parisit, Stavri Pone

Laert Vasili

Kur sunduesit grinden, Ismail Kadare Gruaja e shiut, Bashkim Hoxha .Dashuri në moshën e Krishtit, Dritëro Agolli Piramida e shpirtrave, Virgjil Muci Vrasje në kryeministri, Diana Culi Pusi, Kim Mehmeti Mendimi kritik i një qytetari, Gilman Bakalli Një ditë në natën pa fund, Kasem Trebeshina Çaste, Lindita Arapi Ciklopi, Brajan Sukaj

Ervis Iljazaj

Kur sunduesit grinden, Ismail Kadare Dashuri në moshën e Krishtit, Dritëro Agolli Piramida e shpirtrave, Virgjil Muçi Kërcim në bosh, Timo Flloko Pusi, Kim Mehmeti Jetë paralele, Maks Velo Hekuri dhe çeliku, Mitrush Kuteli I keqi i vetes, Gazmend Kapllani Tutori, Mimoza Ahmeti Vrasje në kryeministri, Diana Culi

Anila Basha

Kur sunduesit grinden, Ismail Kadare Vila me tri porta, Vera Bekteshi Fqinjësi e trazuar, Bashkim Zeneli Roja i dritës, Flutura Acka Letrat e mia kredenciale, Besnik Mustafaj Pusi, Kim Mehmeti Ditët e lakuriqëve të natës, Namik Dokle Dashuri në moshën e Krishtit, Dritëro Agolli Gurët e vetmisë, Tom Kuka Arsimi, Majlinda Keta

Erjon Uka

Josifopedia, Rikard Ljarja Djalli komik, Zija Cela Roja i dritës, Flutura Acka Kulla e sahatit, Ardian Vehbiu I keqi i vetes, Gazmend Kapllani Pika trëndafil, Mimoza Hafizi Kur sunduesit grinden, Ismail Kadare Mendimi kritik i një qytetari, Gilman Bakalli Ditët e lakuriqëve të natës, Namik Dokle Njerëzit vdesin të premten, Artan Fuga

Oltjon Kadaifçiu

Kur sunduesit grinden, Ismail Kadare Vrasje në kryeministri, Diana Culi Vila me tri porta, Vera Bekteshi Jetë paralele, Maks Velo Fqinjësi e trazuar, Bashkim Zeneli Tutori, Mimoza Ahmeti Pusi, Kim Mehmeti Roja i dritës, Flutura Acka Letrat e mia kredenciale, Besnik Mustafaj Mendimi kritik i një qytetari, Gilman Bakalli

Alfred Lela

I keqi i vetes, Gazmend Kapllani Vila me tri porta, Vera Bekteshi Kur sunduesit grinden, Ismail Kadare Letrat e mia kredenciale, Besnik Mustafaj, Arta Marku Vepra e plotë, Mit’hat Frashëri 100 lirikat, Frederik reshpja Secili çmendet sipas mënyrës së vet, Stefan Capaliku Mendimet e një qytetari, Gilman Bakalli Gjergj Kastrioti, Athleta Christi, grup autorësh Vepra e plotë, Kim Mehmeti

Rigel Rizaj

Roja i dritës, Flutura Açka Kur sunduesit grinden, Ismail Kadare Skëndërbeu, Aurel Plasari Teqeja e shterpave, Balil Gjini Pusi, Kim Mehmeti Gjithcka rreth asgjësë, Flogerta Krypi Marrja e gjakur, Andreas Dushi Bëmat e Estes dhe Kokosë, Natasha Porocani (Shuteriqi) Një elefant elegant, Rudina Çupi Shqiptime të rralluara, Arben Dedja

Behar Gjoka, studiues, shkrimtar

Hekuri dhe Çeliku, Mitrush Kuteli Ëndërr e vrarë (Përmbledhje poetike), Rinush Idrizi Djalli Komik, Zija Çela Pëllumbat i vrasin natën, Virion Graçi Ti, Syri im i dëborës (Poezi), Adriatike Lami Ditët e lakuriqëve të natës, Namik Dokle Dashuritë e virgjëreshës Madalenë, Ridvan Dibra Merimanga e lirisë (Përmbledhje poetike), Marigonë Kelmendi Normalët (Novelë), Erjus Mezini Rrënimi, (roman) Leonard Veizi

Loer Kume, shkrimtar

Hekuri dhe Çeliku, Mitrush Kuteli I keqi i vetes, Gazmend Kapllani Gjithçka rreth asgjësë, Flogerta Krypi Po shkruej për vedi e për Shkodrën, Simon Rrota Dashuritë e virgjëreshës Madalenë, Ridvan Dibra Pëllumbat i vrasin natën, Virion Graçi Ajo e errëta, Enkelejd Lamaj Gurët e vetmisë, Tom Kuka Tutori, Mimoza Ahmeti Vrasje në kryeministri, Diana Culi

Albert Gjoka, gazetar

Kur sunduesit grinden, Ismail Kadare Hakmarrja e Kazanovës, Mira Meksi Antipoezi, Gazmend Krasniqi I keqi i vetes, Gazmend Kapllani Hekuri dhe Çeliku, Mitrush Kuteli Gurët e vetmisë, Tom Kuka Dashuritë e virgjëreshës Madalenë, Ridvan Dibra Më kujtohet 2, Ylli Demneri Njerëzit vdesin të premten, Artan Fuga Kërcim në bosh, Timo Flloko

Arlinda Dudaj, botuese

Vrasje në kryeministri, Diana Culi Sonatë për gruan e një tjetri, Henrik S. G Piramida e shpirtrave, Virgjil Muçi Gurët e vetmisë, Tom Kuka Ajo e errëta, Enkelejd Lamaj Kusuret e zotit Shyti, Ardian Vehbiu Netët e Parisit, Stavri Pone Ajlen, Esmeralda Petrela Darka e fundit, Anita Varosi Miqësia, Evis Cerga

Dorian Koçi, historian

“Piramida e shpirtrave”, Virgjil Muçi “ Ditët e lakuriqëve të natës” Namik Dokle “Gurët e vetmisë”, Tom Kuka “Rrënimi”, Leonard Veizi “Kur sunduesit grinden”, Ismail Kadare “I keqi i vetes”, Gazment Kapllani “Prishtina”, Mehmet Kraja “Pusi”, Kim Mehmeti “Ciklopi”, Barjan Sukaj “Hekuri dhe Çeliku”, Mitrush Kuteli

Diana Kastrati, përkthyese

Roja i Dritës (poezi), Flutura Açka Kur sunduesit grinden, Ismail Kadare Vrasje në kryeministri, Diana Çuli Vila me tre porta, Vera Bekteshi Kur sunduesit grinden, Ismail Kadare Tutori, Mimoza Ahmeti Përkthyesi, Maks Velo Hakmarrja e Kazanovës, Mira Meksi Ciklopi, Brajan Sukaj Kërcim në bosh, Timo Flloko

Virion Graçi, shkrimtar

Kur sunduesit grinden, Ismail Kadare Fabula Rasa, Agron Tufa Prishtina, Mehmet Kraja Pëllumbat i vrasin natën, Virion Graçi Vila me tre porta, Vera Bekteshi Gurët e vetmisë, Tom Kuka Secili çmendet sipas mënyrës së vet, Stefan Capaliku Dashuritë e virgjëreshës Madalenë, Ridvan Dibra Djalli komik, Zija Çela Rojtari i Dritës (poezi), Flutura Açka

Ema Andrea, aktore

Gurët e vetmisë, Tom Kuka Rojtari i Dritës, (poezi) Flutura Açka Kur sunduesit grinden, Ismail Kadare Jetë paralele, Maks Velo Vrasje në kryeministri, Diana Culi Hakmarrja e Kazanovës, Mira Meksi Tutori, Mimoza Ahmeti Hekuri dhe Çeliku, Mitrush Kuteli Vila me tri porta, Vera Bekteshi Sonatë për gruan e një tjetri, Henrik S. G

Arian Konomi, shkrimtar

Tutori, Mimoza Ahmeti Hekuri dhe Çeliku, Mitrush Kuteli Vila me tre porta, Vera Bekteshi Vrasje në kryeministri, Diana Çuli Roja i Dritës (poezi), Flutura Açka Sonatë për gruan e një tjetri, Henrik S. G Provokateur, Mustafa Nano Kur sunduesit grinden, Ismail Kadare Pusi, Kim Mehmeti

Ermir Nika, shkrimtar

Kur sunduesit grinden, Ismail Kadare Vrasje në kryeministri, Diana Çuli Vila me tri porta, Vera Bekteshi Rrënimi, (roman) Leonard Veizi Në katin e tretë nuk troket askush, Kliton Nesturi “Të rritesh nga dashuria”, Visar Zhiti Pëllumbat i vrasin natën, Virion Graçi Psikologji shqiptare, Ylli Pango Hakmarrja e Kazanovës, Mira Meksi Roja i Dritës, (poezi) Flutura Açka

-Ylljet Aliçka, shkrimtar

1- “Të rritesh nga dashuria”, Visar Zhiti

2- “Pëllumbat i vrasin natën”, Vrion Graci

3- “I keqi i vetes”, Gazmend Kapllani

4- “Vrasje në kryeministri”, Diana Çuli

5- “Kulla e Sahatit”, Ardian Vehbiu

6- “Vila me tri porta”, Vera Bekteshi

7- “Psikologji shqiptare”, Ylli Pango

8-“Dashuritë e virgjëreshës Madalenë”, Ridvan Dibra

9-“Kur grinden sunduesit”, Ismail Kadare

10-“Tutori”, Mimoza Ahmeti

-Ben Andoni, gazetar

1- “Gurët e vetmisë”, Tom Kuka

2- “Josifopedia”, Rikard Ljarja

3- “Fjalori etimologjik i gjuhës shqiptare”, Kolec Topalli

4- “Hulumtime mbi veprën e át Gjergj Fishtës”, Blerina Suta

5- “Studime përmbi etimologjinë dhe fjalëformimin e shqipes”, Norbert Jokl

6- “Përkthyesi”, Maks Velo

7- “Ati”, Ardian Kyçyku

8- “Kur sunduesit grinden”, Ismail Kadare

9- “I keqi i vetes”, Gazmend M. Kapllani

10- “Prishtina”, Mehmet Kraja

-Agim Baçi, kritik

1- “Hekuri dhe çeliku”, Mitrush Kuteli

2- “Pusi”, Kim Mehmeti

3- “I keqi i vetes”, Gazmend Kapllani

4- “Ciklopi”, Brajan Sukaj

5- “Ditët e lakuriqëve të natës”, Namik Dokle

6- “Rrënimi”, Leonard Veizi

7- “Prishtina”, Mehmet Kraja

8- “Gurët e vetmisë”, Tom Kuka

9- “Piramida e shpirtrave”, Virgjil Muçi

10- “Kur grinden sunduesit”, Ismail Kadare

-Albani Dudushi

1- “Gurët e vetmisë”, Tom Kuka

2- “Vepra e plotë”, Lumo Skëndo

3- “Përkthyesi”, Maks Velo

4- “Kur grinden sunduesit”, Ismail Kadare

5- “Tutori”, Mimoza Ahmeti

6- “Hekuri dhe çeliku”, Mitrush Kuteli

7- “Kërcimi në bosh”, Timo Flloko

8- “Po shkruej për vedi e Shkodrën”, Simon Rrota

9- “Piramida e shpirtrave”, Virgjil Muçi

10- “Fjalori etimologjik i gjuhës shqiptare”, Kolec Topalli

-Arta Marku, gazetare

1- “Po shkruej për vedi e Shkodrën”, Simon Rrota

2- “Vrasje në kryeministri”, Diana Çuli

3- “Ciklopi”, Brajan Sukaj

4- “Dashuritë e virgjëreshës Madalenë”, Ridvan Dibra

5- “Hakmarrja e Kazanovës”, Mira Meksi

6- “Më kujtohet”, Ylli Demneri

7- “Harrimi i dashurisë”, Besnik Mustafaj

8- “Kërcimi në bosh”, Timo Flloko

9- “Gurët e vetmisë”, Tom Kuka

10- “Vila me tri porta”, Vera Bekteshi

-Ilir Kalemaj, gazetar

1- “Gurët e vetmisë”, Tom Kuka

2- “Kur grinden sunduesit”, Ismail Kadare

3- “Dashuritë e virgjëreshës Madalenë”, Ridvan Dibra

4- “Tutori”, Mimoza Ahmeti

5- “Pëllumbat vrasin natën”, Virion Graçi

6- “Poema Arbereshe”, Zef Skiro di Maxho

7- “Ciklopi”, Brajan Sukaj

8- “Nga letërsia e sotme shqipe”, Prend Buzhala

9- “Vetëm për ty”, Iva Nikolli

10- “Gjithçka rreth asgjësë”, Flogerta Krypi

-Mimoza Hysa, shkrimtare

1- “Kur grinden sunduesit”, Ismail Kadare

2-“Shënimet e krimbit Smolinsi”, Azem Deliu

3- “Pusi”, Kim Mehmeti

4- “I keqi i vetes”, Gazmend Kapllani

5- “Gurët e vetmisë”, Tom Kuka

6- “Pika trëndafil”, Mimoza Hafizi

7- “Ciklopi”, Brajan Sukaj

8- “Piramida e shpirtrave”, Virgjil Muçi

9- “Pëllumbat vrasin natën”, Virion Graçi

10- “Vrasje në kryeministri”, Diana Çuli

–Maklena Nika, përkthyese

1- “Letrat e mia kredenciale”, Besnik Mustafaj

2- “Vrasje në kryeministri”, Diana Çuli

3- “Tutori”, Mimoza Ahmeti

4- “Jetë paralele”, Maks Velo

5- “Ajo e errëta”, Enkelejd Lamaj

6- “Ne”, Besart Varfi

7- “Pusi”, Kim Mehmeti

8- “Bëhu i bukur”, Mimoza Ahmeti

9- “Kur grinden sunduesit”, Ismail Kadare

10- “Hakmarrja e Kazanovës”, Mira Meksi

-Vera Bekteshi, shkrimtare

1- “Kur grinden sunduesit”, Ismail Kadare

2- “Vrasje në kryeministri”, Diana Çuli

3- “Piramida e shpirtrave”, Virgjil Muçi

4- “Gurët e vetmisë”, Tom Kuka

5- “Tutori”, Mimoza Ahmeti

6- “Hakmarrja e Kazanovës”, Mira Meksi

7- “Pusi”, Kim Mehmeti

8- “Djalli komik”, Zija Çela

9- “Provokatour”, Mustafa Nano

10- “Psikologji shqiptare”, Ylli Pango

-Bledar Kurti, shkrimtar

1- “Kur grinden sunduesit”, Ismail Kadare

2- “Tutori”, Mimoza Ahmeti

3- “Pusi”, Kim Mehmeti

4- “Vrasje në kryeministri, Diana Culi

5- “Fabula Rasa”, Agron Tufa

6- “Dashuritë e virgjëreshës Madalene”, Ridvan Dibra

7- “Shënimet e krimbit Smolinski”, Azem Deliu

8- “Poema Arbëreshe”, Zef Skiro di Maxho

9- “Ciklopi”, Brajan Sukaj

10- “Pëllumbat i vrasin natën”, Virion Graçi

-Alda Bardhyli

1- “Kur grinden sunduesit”, Ismail Kadare

2- Hekuri dhe çeliku”, Mitrush Kuteli

3- “Vrasje në kryeministri”, Diana Çuli

3- “Pusi”, Kim Mehmeti

4- “Kulla e sahatit”, Ardian Vehbiu

5- “Vila me tri porta”, Vera Bekteshi

6- “Fabula rasa”, Agron Tufa

7- “Tutori”, Mimoza Ahmeti

8- “Gurët e vetmisë”, Tom Kuka

9- “Piramida e shpirtrave”, Virgjil Muçi

10- “Ciklopi”, Brajan Sukaj