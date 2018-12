ISIS është armik i Iranit: Çfarë fshihet pas vendimit të Edi Ramës?

Lajmin e parë jashtë Shqipërisë e dha një gazetë e njohur izraelite: Shqipëria ka dëbuar dy diplomatë iranianë. Me shpejtësi, mediat e huaja nisën të raportojnë për ngjarjen e bujshme.

Këshilltari i Donald Trump për sigurinë, John Bolton tha se është dëbuar vetë ambasadori dhe kjo e bëri historinë më intriguese. Zyrtarisht është thënë se diplomatët janë dëbuar pasi kanë dhunuar statusin e tyre diplomatik.







Sipas ‘Times of Israel’, vendimi vjen në konsultim me Izraelin dhe ka lidhje me një komplot të dështuar për sulm terrorist gjatë ndeshjes që do luante Izraeli në Shqipëri dy vjet më parë.

Ndeshja do luhej në Shkodër, por më pas u luajt në Elbasan nën masa të rrepta sigurie. Rreth 20 persona u arrestuan pas komplotit të dështuar. Arrestimet u bënë në Kosovë dhe Shqipëri. Mediat raportuan se bëhej fjalë për militantë të Shtetit Islamik.

Në maj të këtij viti, një gjykatë në Kosovë dënoi 8 persona në lidhje me komplotin.

Kurse në gusht të vitit 2017, një koalicion i udhëhequr nga SHBA, që lufton Shtetin Islamik në Siri, tha se ka vrarë personin që planifikonte sulmin gjatë ndeshjes së futbollit.

Ai është famëkeqi Lavdrim Muhaxheri, që u vra më 7 qershor të vitit 2017.

Megjithatë pikëpyetja e madhe është se përse ka bashkëpunuar Irani me Shtetin Islamik.

“Nuk është e qartë çfarë lidhje ka Irani, që shihet tradicionalisht si armik i Shtetit Islamik, me komplotin për sulm terrorist. Zyrtarët izraelitë nuk kanë komentuar,” shkruan ‘The Times of Israel’.