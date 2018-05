Ish-senatori italian: Finale paralele mes Romës dhe Bayernit, të luhet në Korenë e Veriut

Ish-senatori italian Antonio Raci, i cili njihet për marrëdhëniet e tij të mira me diktatorin e Koresë së Veriut, Kim Jong-un, ka bërë një propozim interesant për një finale paralele në “Champions League”.

Raci mendon se dy ‘viktimat’ e gjysmëfinaleve, Roma dhe Bayern, duhet të luajnë një përballje me njëra-tjetërn në Korenë e Veriut. “Roma është vjedhur dhe një finale me Bajernin në Pyongyang, në stadiumin më të madh në botë, do të ishte fantastike. Ky propozim do të vlerësohet nga presidenti Kim dhe gjithë bota. Duhet një grusht i fortë për t’u thënë “mjaft” padrejtësive. Sporti sjell paqe.”