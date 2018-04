Ish-Ministri i Brendshëm Dritan Demiraj merr titullin Doktor i Shkencave në UET

Ish-Ministri i Qeverisë teknike nga maji deri në shtator të vitit 2017 , Dritan Demiraj ka marrë së fundi titullin Doktor i Shkencave nga Universiteti Europian i Tiranës

Kjo gradë vjen pas disa vite studimesh, kërkimesh, botimi të mbi 30 librave, kontributesh luftarake dhe eksperience akademike brenda dhe jashtë vendit, ka shkruar koloneli Demiraj në profilin e tij të facebook.

Ai ka falënderuar stafin akademik dhe jurinë, e cila e ka vlerësuar disertacionin e Demirajt me pikët maksikale . “Mirënjohje të thellë për vlerësimin maksimal të jurise së UET, të kryesuar nga Prof. Dr. Tonin Gjuraj, Prof.Dr Pajtim Ribaj, Prof Dr. Kosta Barjaba, Prof. As. Enri Hide dhe Prof. As. Roland Lami dhe drejtuesin, Profesor Kristaq Xharon. Mirënjohja më e thellë shkon për mbështetjen maksimale që kam marrë gjatë gjithë kohës nga familja ime, por edhe nga kolegët, Gjeneral Piro Ahmetaj dhe të tjerë.”

Këtë arritje përtej kënaqësisë individuale, Demiraj e sheh si kontribut dhe trashëgimi shkencore e intelektuale të familjes së tij. “Që kryesohet nga xhaxhai i nderuar, Akademiku i madh shqiptar Shaban Demiraj, Prof. Dr. Bardhyl Demiraj, babai Baki Demiraj, etj.”

Demiraj ka shkruar në profilin e tij në facebook se dija nis me përvojën, por kjo e fundit nuk është shumë e vlerësuar në vendin tonë, sipas tij. “Eksperienca është një shkollë e mirë, arrihet me vështirësi, kushton tepër shtrenjtë, por që fatkeqësisht në Shqipëri nuk vlerësohet sa duhet”.

Demiraj thotë se studimet, botimet e tij dhe eksperiencën në fushën ushtarake e që janë vlerësuar brenda e jashtë vendit nga personalitetet ushtarake i sheh si kontribut që i ka bërë Forcave të Armatosura të RSH, ku më 2011 së bashku me 30 kolegë nisi studimet në programin e Doktoraturës në AFA.

“Por në vitin 2014 fatkeqësisht në momentin e mbrojtjes së tezës përfundimtare, papërgjegjshmëria dhe paaftësia në FA, filloi selektimin individual dhe bllokimin përfundimtar të këtij programi, në shkelje të të gjithë ligjeve Shqiptare (e hapur se fundi nga Ministrja Olta Xhaçka).”

Ai ka zbuluar se pas përfundimit të Doktoraturës në Universitetin Europian të Tiranës, po ndjek një tjetër program doktorature me profil Kundër-Terrorizmit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.

“Si ish Ministër i Brendshëm dhe si President i Qendrës Marshall Alumni, “Albania”, ndjehem plotësisht i motivuar që së bashku me koleget dhe stafin e qendrës, të vazhdojmë të kontribuojmë me më shume intensitet dhe cilësi në prezantimin e strategjive sa më produktive në LKT, nëpërmjet botimeve ndërkombëtare, studimeve dhe kërkimeve shkencore dhe për çështje të Sigurisë dhe të Mbrojtjes në Shqipëri, BE, NATO, SHBA, etj.”

Koloneli Dritan Demiraj, është “Nderi i Kombit”, “Medaljen e Arte te Shqiponjës”, “Ushtaraku më i mirë i 100 vjetorit të Pavarësisë” me dekorata presidenciale. Ka 24 medalje në ushtri dhe 27 në sport. Komandant i Forcave Speciale të Ushtrisë, ai njihet si “babai”, udhëheqësi i parë luftarak në terren dhe trajnues i misioneve “Eagle” (nga 1-7), pedagog, autor i 32 librave, doktrinave, manualeve dhe i mbi 200 artikujve, shkrimeve dhe kumtesave e deri në kategorinë akademike të kërkimit shkencor. Demiraj është Doktor i Shkencave në fushën e Sigurisë dhe të Terrorizmit dhe një nga profesorët më të mirë në rajon.