Ish-deputetja e PD: Në politikë kam takuar shumë “kolegë” halabakë dhe injorantë. Kanë hyrë si pabuksa, dhe tani janë milionerë

Lajla Përnaska, me profesion mjeke pediatre, për dy mandate me radhë ka përfaqësuar Partinë Demokratike në Kuvend, si deputete.

Në zgjedhjet e fundit, refuzoi të kandidonte për shkak se lidershipi i PD-së, emrin e saj e renditi diku nga fundi…







Në një intervistë për gazetaren Entela Resulit të DITA-s, ajo jep disa konsiderata interesante për politikën dhe politikanët shqiptarë.

Më poshtë, një pjesë nga intervista e zonjës Përnaska:

-Ju u larguat me dëshirë nga politika apo ju “spostuan”?

Mund të quhet edhe spostim, por në fakt nuk kam qenë realisht pjesë e pushtetit të maxhorancës në vitet 2005-2013. Gjatë kësaj periudhë nuk m’u dha akses në ushtrimin e pushtetit dhe kjo e vështirëson mjaft detyrën si deputete, pasi në fushatë ti bën premtime, që më pas nuk i mban dot, pasi nuk ke asgjë në dorë drejtpërdrejt. Unë jam përpjekur shumë për zonën time elektorale, që është dhe lagjja ime, ngrita një model të marrëdhënies me votuesit të paarritshëm deri më sot dhe sigurisht kam pasur gjithnjë mbështetjen dhe vlerësimin e tyre, por nuk kam arritur të përmbush objektivat e mia në këtë drejtim. Edhe aq sa kam mundur të nxis investime, apo projekte në zonë, ka qenë me mjaft përpjekje, pra shumë energji e harxhuar për pak rezultate.

Edhe me sistemin elektoral proporcional që u aplikua nga 2009-ta, nuk m’u dhurua mandati parlamentar, (pozicion i sigurt në renditje), pasi në listën e Tiranës, isha nr 15. Edhe mund të tërhiqesha fare nga gara, por e mora si sfidë, kam realizuar një fushatë spektakël, duke arritur rezultatin më të lartë për zonën time, Njësia nr 2 në Tiranë dhe dola fituese, pra të dy mandatet e mia i kam fituar falë punës sime dhe mbështetjes së njerëzve dhe votuesve të mi. Askush s’më ka falur asnjëherë asgjë në politikë. Është politika që ka përfituar prej meje dhe jo unë prej saj. Për të mos folur për lojëra interesash dhe fenomenin e shitblerjes se mandateve që është bërë një plagë e rëndë e politikës.

Vlen të theksohet dhe parimi i korrektësisë me pushtetin politik. Tek ne ka ndodhur fenomeni i abuzimit me pushtetin. Dhe kjo lexohet fare thjeshtë tek individë që në politikë hynë si rrogëtare, apo si të papunë (pabuksa quhen në zhargonin popullor) dhe shndërrohen në parellinj/llesha (“kanë ndërruar lëkurën“, thotë populli). Unë e shoh pushtetin si shërbim, jo si përfitim.

Thuhet se rroga e deputetit është e lartë, por nëse e ushtron detyrën e deputetit siç e kuptoj unë, duke i shërbyer një zone elektorale, ajo rrogë është totalisht e pamjaftueshme.

Ndërsa në fushatën e 2013-ës më vendosen nr. 17 në listë, që ishte një pozicion i sigurt humbës i PD në Tiranë, kështu që e gjykova të tërhiqem fare nga gara. Për më tepër që në zonën fituese të listës ishte një ekip i dobët ne gjykimin tim (dhe jo vetëm) me figura jo përfaqësuese, pa integritet e personalitet (madje që s’kishin fare lidhje me votën e votuesin në Tiranë), gjë që e tregoi dhe humbja e thellë në kryeqytet.

-Me çfarë sfidash përballet një femër në politikë?

Më një kulturë politike vulgu që është ushqyer në vite në klasën politike shqiptare, me një terren amatorizmi politik dhe mungesë integriteti e profesionalizmi.

– Ju gjithmonë keni dhënë përshtypjen e një gruaja të fortë, por a keni patur ndonjë çast dobësie në jetën tuaj politike ku ndoshta keni thënë: “kjo punë nuk bën për mua”?

Familja ime më ka kultivuar një karakter të fortë, për të qenë e zonja e vetes, me aftësitë e duhura për të arritur objektivat e mia. Parimi që ne kemi trashëguar në breza, është që të realizohemi falë talentit e punës e investimit. Ky është çelësi i suksesit të karrierës sime. Sigurisht në situata absurdi të jetës politike, me është dukur vetja në “vendin e gabuar’, kur shihja rrotull meje “kolegë” halabakë, injorantë, amoralë, defiçientë, mediokër, sigurisht e kam menduar shpesh këtë gjë. Por është edhe ana tjetër e medaljes: nëse të gjithë intelektualët e profesionistët tërhiqen, në dorë të kujt do mbetet politika?!

-Si ju duket politika tani që e shihni nga jashtë?

Nuk harxhoj aspak nga koha ime, për të ndjekur falsitetin e “politikës se ditës”, që ka degraduar ne një shterpësi totale. Jam e interesuar për mbarëvajtjen e vendit tim, jam e vëmendshme ndaj procesit tonë të integrimit europian, për arritjen e standardeve të munguara deri më sot. Besoj se Hapja e Negociatave në procesin e anëtarësimit në BE, është një hap pozitiv për vendin. Është përgjegjësi e mbarë politikës të përmbushë obligimet e veta (jo vetëm maxhoranca, por edhe opozita)

-Si një vajza që keni lindur dhe jeni rritur në Tiranë, si ju duket kryeqyteti këto kohë?

Unë e dua Tiranën dhe kam bërë shumë përpjekje edhe si deputete e këtij qyteti, për të përmirësuar standardet e tij. Do të doja të bëja realisht më shumë. Ka ndryshime të dukshme pozitive në kryeqytet, por ka edhe plot probleme. Dua të theksoj se në lagjen time, ekipi aktual i Bashkisë, në vëmendjen e Kryebashkiakut, ka realizuar disa projekte, për të cilat jam përpjekur edhe unë në vite dhe këtë e vlerësoj. Për Tiranen dhe jo vetëm, duhet të angazhohemi më shumë të gjithë, pa kolorit partiak. Në mendimin dhe eksperiencën time, partitë janë thjesht sigla, ato i bëjnë njerëzit dhe kur janë njerëzit e duhur, në vendin e duhur, ka mbarëvajtje. Uroj të kemi një garë dinjitoze, me kandidate dinjitoze për raundin zgjedhor, që po afron.