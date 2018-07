IPhone-t e këtij viti, me risi dhe pamje të reja

Fotografitë e reja, të cilat janë shfaqur në internet sot, tregojnë se si mund të duken dy nga tre modelet e reja të iPhonet të cilat priten të lansohen këtë vit.

Këto fotografitë i ka publikuar uebfaqja NieuweMobiel.nl, dhe shfaqin pamjen e mundshme të iPhone X-it për vitin 2018 si dhe të modelit iPhone me ekran 6.1-inç LCD.

Apple për këtë vit planifikon të lansojë tri modele të reja të iPhonet: iPhone X 5.8-inç OLED (pasardhësi i iPhone X aktual), iPhone 6.1-inç me ekran LCD si dhe iPhone X Plus me ekran 6.5-inç OLED.

Siç mund të shohim nga fotografia, çmimi i ulët në modelin iPhone me ekran LCD do të arrihet duke hequr disa nga funksionet kryesore, si sistemin me dy kamera, përcjell Koha.net. Prerja (notch) e ekranit është ende e pranishme si dhe ekrani edge-to-edge pa skanerin për gishta.

Të tri telefonat e rinj iPhone 2018 pritet të lansohen në muajin shtator të këtij viti, ndërsa në treg do të jenë në dispozicion nga muaji tetor.