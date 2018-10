Intervista e sotme e vajzës së dhunuar Xhisiela Maloku, ka forcuar edhe më shumë idenë se kjo vajzë po përballet me një makineri krimi.

Nënkryetari i PD-së, Edi Paloka, e ka cilësuar këtë intervistë një makrabitet. Ai shkruan se duket qartë se çfarë kriminelësh ka përballë.







Ja statusi i Palokës:

Dhuna dhe krimi vazhdon mbi viktimen !

E nxjerrin ne media te deklaroje se eshte djegur vete me cigare…

Nuk ka asgje per tu habitur me kete makabritet qe vijon. Mjafton te shohesh se ke ka perballe vajza …e nuk e kam fjalen per Rrahmanin po per monstren qe ka mbledhur dhe ju ka dhene pushtet rrahmaneve.