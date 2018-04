Instagram zbulon risinë e fundit. Ja çfarë mund të bëni tashmë

Kohët e fundit Instagram ka njoftuar tiparin e ri që lejon përdoruesit të ndajnë fotografi dhe video të shumëfishta në historitë e tyre në të njëjtën kohë. Përdoruesit mund të editojnë fotot dhe videot e tyre individualisht.

Përdoruesit gjithashtu do të gjejnë sugjerime për vendndodhjen bazuar në vendin ku është kapur fotografia, kur bëhet ngarkimi i fotove dhe videove në tregimet e Instagram. Përpara kësaj veçorie të re nëse dikush dëshironte të vendoste foto ose video të shumëfishta në historitë e Instagram, ata do të duhej të kalonin në një proces të gjatë për çdo foto dhe video.







Tani, përdoruesit e Android do të gjejnë një ikonë të re në këndin e sipërm të djathtë të ekranit. Kur të prekin në këtë ikonë, do të shfaqet galeria e telefonit dhe ata do të jenë në gjendje të zgjedhin deri në 10 foto dhe video.

Sapo përdoruesit të zgjedhin mediat, ata do të shohin së bashku një vrojtim të të gjitha fotove dhe videove. Plus përdoruesit do të gëzojnë gjithashtu mundësinë për të shtuar stickers, tekst, dhe dekore të tjera për çdo foto para ngarkimit të plotë.

Sipas një njoftimi për shtyp: Përditësimi do të lejojë çdokënd që ka probleme me lidhjen – ose kushdo që është thjesht një perfeksionist në lidhje me Instagramin – për të parë gjithë historinë e tyre para se ta postojnë.Kjo veçori e re për të postuar disa foto dhe video në të njëjtën kohë është shumë e lehtë.

Ajo kursen kohë në disa situata. Ky tipar duhet të jetë zgjedhje e mirë për ata që konsiderojnë historitë e tyre të Instagram, si dokumentari i tyre personal.