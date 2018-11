Infiltroi brenda mafies shqiptare, gazetari i ‘DCH’ paralajmëron tërmet

Gazetari David Beriain, kthehet më 21 nëntor me një sezon të ri të “Clandestino” në “DMAX”, duke paralajmëruar një seri prej disa ciklesh dokumentarësh të realizuar në botët më të errëta të krimit në planet, përfshirë këtu mafien shqiptare.

Dhe në spotin e këtij dokumentari media spanjolle njofton se, disa seri të këtij dokumentari i kushtohen pikërisht mafies shqiptare që udhëhiqet, sipas Beriain, nga kodet stërgjyshore të nderit dhe hakmarrjes.







Po ashtu sa i përket pjesës së Shqipërisë, ai thekson se, do të demonstrojë më zë e figurë se sa e lehtë është të ndryshosh identitetin në vendin tonë.

“Unë regjistrova për herë të parë një Clandestino në rrugët e Evropës, me këtë tregova Camorran e re, të udhëhequr nga mafiozët ndonjëherë adoleshentë. Kemi parë se sa e lehtë ka qenë të arrijmë një identitet i ri në Shqipëri dhe kemi hyrë në mafian e atij vendi në një botë të sunduar nga kodet stërgjyshore të nderit dhe hakmarrjes”,- komenton gazetari dhe autori i dokumentarit “Clandestino” David Beriain, i cili do të nisë premierën e tij të këtij sezoni me darë 21 nëntor në “DMAX”.